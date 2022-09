A borkóstolás menete

A borkóstolást szervezheti egy pincészet, ahol a saját boraikat ízlelhetjük meg, esetleg egy étterem, ahol a borkínálatba kóstolhatunk bele. Vannak azonban olyan bórkóstolóval egybekötött társasági rendezvények is, ahol több borászat kínálatát is kipróbálhatjuk. Általában egy borász vagy az étterem alkalmazottja mutatja be a kínálatot, miközben instrukciókat ad a kóstolásra vonatkozóan. Egy borkóstoló-kiállításon szabadabban válogathatunk a kínálatból, azonban itt sokkal tudatosabbaknak is kell lennünk.

A borokat meghatározott sorrendben kínálják. A száraz boroktól az édes borok felé haladva. Előbb a könnyedebb fajtákat kóstolhatjuk meg, utána pedig a testesebb borok érkeznek. A fiatalabb palackozásúakat pedig az érettebb borok követik. Az egyes tételek között valamilyen semleges ízű sajtot vagy pogácsát, kenyeret adnak, hogy felkészülhessünk a következő ízélményre. A borok ízlelése közben az adott fajtáról kaphatunk információkat és tájékoztatást. A legtöbb borkóstoló esemény során arra is van lehetőség, hogy vásároljunk a számunkra legízletesebb italokból.

Mire figyeljünk vendégként egy borkóstolón?

Néhány alapszabályt érdemes követni ahhoz, hogy a lehető legintenzívebb kóstolási élményben legyen részünk. Nem mindegy, hogy az egyes italokat milyen formájú poharakból ízeljük. A testesebb vörösborokat öblösebb, míg a fehér vagy rosé fajtákat a magasabb, karcsúbb kelyhekből érdemes inni. Természetes az is fontos, hogy a pohár átlátszó és színtelen legyen, hogy a borok vizuális hatása érvényesülhessen.

A borkóstolóra ne menjünk üres gyomorral, érdemes könnyű, nem fűszeres ételt fogyasztani előtte, különben könnyen a fejünkbe szállhat az alkohol. Kerüljük a kávé, a mentolos cukorkák és egyéb erős aromájú termékek fogyasztását, illetve a dohányzást, ezek ugyanis ronthatják az ízérzékelésünket. Mivel az alkohol dehidratáló hatású, bőségesen igyunk vizet az esemény előtt és a borfogások között is.

Figyeljünk arra is, hogyan fogjuk a borospoharat! A talpas pohár felső száránál érdemes tartani. A pohárrészt ne szorongassuk, hiszen így könnyen átmelegedhet az italunk. A borfajták esetében ugyanis a kóstolási hőmérséklet sem mindegy: míg a markánsabb vörösboroknál a 16-18 ℃ az ideális, addig a fehér, száraz borokat 10-12 ℃-on ízlelgessük. Ezért se tartogassuk túl sokáig a poharunkban az ízlelésre szánt nedűt!

Mielőtt megkóstolnánk a borunkat, figyeljük meg a színét! A poharunk mozgatásával levegőztessük meg, majd élvezzük az illatát is! Ne használjunk erős parfümöt a kóstolók alkalmával, hiszen ez is ronthatja az élményt. Jó tudni, hogy lehetőség van kiköpni a kortyolt bort, annak érdekében, hogy ne kerüljünk túl hamar bódult állapotba. Két borfajta kóstolása között is érdemes öblíteni egyet az új tétellel. Forgassuk a szánkban a kortyot, hogy előjöhessenek a különböző ízhatások. Élvezzük ki a borok édes, fűszeres, gyümölcsös, savas aromáinak együttes hatását, harmóniáját!

A borfajták ízlelése között tartsunk néhány perc szünetet, amíg az előző íz teljesen el nem tűnik a szánkból – egy falat kenyér elmajszolása is segíthet ebben. Igyekezzünk minél több információt megtudni a borról, kérdezzük ki a borászt az adott fajtával kapcsolatban! Számos érdekes tényt tudhatunk meg az egyes borászatokról, a szőlőfajtákról illetve azok termesztéséről is. Ezek a háttér-információk is sokat adhatnak hozzá a bor élvezetéhez.

Legyünk nyitottak!

Legyünk nyitottak, és ne csak az általunk kedvelt borokat kóstoljuk meg! Hiszen lehet, hogy egy különleges vörös- vagy fehérbor elnyeri a tetszésünket akkor is, ha

nem kedveljük az adott típust. A borkóstolás emellett társasági esemény is lehet, így megismerkedhetünk érdekes emberekkel, új barátságokat köthetünk. Miután végigkóstoltuk a borokat, érdemes néhány palackot beszerezni a számunkra legízletesebb fajtákból. Jó alkalom lehet arra is, hogy ismerőseink, családtagjaink számára vegyünk ajándékba egy-egy különlegesebb bort.

A borkóstoló tehát nem az alkoholról és az ezzel járó bódultságról szól, persze a jó hangulathoz hozzájárulnak az italok is. Elsősorban gasztronómiai élményként szolgálhat, ha új borfajtákat ízlelünk meg. Nemcsak ízük, illatuk tekintetében, hanem akár termesztési és történeti hátterüket is megismerhetjük, így szélesítve látókörünket. A jó borok élvezetéhez a kellemes társaság is hozzátartozik, így érdemes barátokkal, vagy párunkkal ellátogatni egy-egy borászati eseményre.