Az érkezés eufórikus pillanatai után a gyerekeket jól szervezett közös munka keretében korosztályok szerinti alcsoportokba osztották, így a vidám, zenés, színes kavalkádban is érezhették, hogy figyelnek rájuk, koncentrálnak az igényeikre, mindenki támaszkodhat egy segítőre.

Az első nap természetesen az ismerkedésről szólt, hiszen a gyerekeknek közel kell kerülniük a segítőkhöz, egymáshoz, a táborhoz. Meg kell nyílniuk ahhoz, hogy el tudják fogadni, amit a táborban nyújtani szeretnének nekik. Ezt a célt szolgálták a nyitó napon az alcsoportonkénti, korosztályonkénti ismerkedő foglalkozások vagy például az „Egymás közt” címet viselő beszélgetés is, amely során Kothencz János, a tábor vezetője szólította meg a táborozó több száz gyermeket.

Dorina először van ÁGOTA táborban, Jászszentlászlóról érkezett. – Nagyon tetszett a fogadtatás, az ágyunkon meglepetés üzenet várt, ismerkedtünk a csoporttagokkal, mindannyian máshonnan érkeztünk. Találkoztam már barátaimmal, remélem újakat is szerezek majd. Annak örülök a legjobban, hogy rengeteg lehetőségem van sportolni. Én szeretek focizni, edzésekre is járok, itt pedig már kipróbáltuk a strandröplabdát is és a vizes sorversenyt is nagyon élveztem.