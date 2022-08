Mit várunk egy bankszámlától?

A számunkra ideális bankszámla függ az elvárásainktól, a pénzügyi helyzetünktől és még számos egyéb tényezőtől. Természetesen az egyik legfontosabb szempont, hogy a lehető legkedvezőbb legyen a számla fenntartása. A tranzakciók, a számlavezetés és a készpénzfelvétel költségei, valamint a bankkártya éves díja a leginkább irányadóak. A másik jogos elvárás, hogy a pénzügyeinket egyszerűen és átláthatóan tudjuk intézni, legyen szó személyes vagy online számlanyitásról, ügyintézésről. A bankfiók legyen könnyen elérhető, az ügyintézés gördülékeny, az alkalmazottak pedig kedvesek és felkészültek.

A folyószámlához tartozó netbank szolgáltatás legyen egyszerűen kezelhető és a lehető legtöbb ügyintézésre kiterjedjen. Rendszeres utalások, limitek beállítása, hitelügyintézés, számlaegyenleg vagy megtakarítások kezelése a legtöbb online számlánál már alapelvárás.

5 tipp számlanyitáshoz

Ahhoz, hogy megtaláljuk a számunkra legtesthezállóbb bankszámlát, érdemes megfogadni az alábbi hasznos tippeket.

Ajánlatok online összehasonlítása

Szerencsére már nem kell végig járnunk az összes pénzintézetet, hogy megtaláljuk a legkedvezőbb ajánlatot. Számos olyan független, online portál létezik, ami összehasonlítja az egyes bankok kínálatát a számlához tartozó költségek alapján. Ha a bankszámla-kalkulátor segítségével megtaláltuk a számunkra szimpatikus ajánlatot, akkor látogassunk el a számlavezető bank weboldalára a további részletek megismerése érdekében.

Testhezálló lehetőségek kiválasztása

Nemcsak az ár lehet meghatározó szempont, hanem a bankszámlákhoz tartozó szolgáltatások és bizonyos felhasználói körök igényeihez igazított konstrukciók is. Gondoljuk át, mire lehet szükségünk! Milyen gyakran használunk készpénzt? Inkább bankkártyával szeretünk fizetni? Szükségünk van papíralapú számlakivonatra? Ki tudjuk használni a netbank lehetőségeit vagy inkább személyesen szeretünk intézkedni?

Korcsoport szerint is választhatunk, hiszen a junior számlák a fiatalabbakhoz igazodnak, akik diákmunkából származó jövedelmüket vagy a zsebpénzüket kezelik a számlán. Ugyanakkor a nyugdíjasok számára is elérhetőek kedvezményes bankszámlák. Természetesen a vállalkozók és a cégek számára is kínálkoznak különböző számlacsomagok, de a legtöbbünknek a lakossági folyószámlák a megfelelőek.

Érdeklődjünk szakértőtől!

Ha úgy érezzük elvesztünk a bankok ajánlatai között, akkor érdemes szakértőhöz fordulni, aki segít az igényeinkhez igazodó számla kiválasztásában. Lakossági számla esetén érdemes banki ügyintézőhöz fordulni, hitel vagy befektetés esetén pénzügyi tanácsadó lehet segítségünkre. Vállalkozóként pedig a könyvelőnk láthat el hasznos instrukciókkal. Kikérhetjük pénzügyekben jártas barátaink, ismerőseink véleményét is.

Figyeljünk a részletekre!

Nézzünk utána alaposan a jónak tűnő ajánlatoknak. Hiába ingyenes az első évben a szolgáltatások nagy része, ha a következő évtől jelentősen drágábbak lesznek. Járjunk utána annak, hogy a kedvezményes időszak letelte után az egyes tranzakciókért milyen költségeket kell fizetnünk az egyes bankoknál. Ezek alapján végezzük el az összehasonlítást.

Költségek optimalizálása

Egyes bankoknál lehetőség van arra is, hogy magunk állítsuk össze a számlacsomagot. Az úgynevezett moduláris bankszámláknál meghatározhatjuk, hogy milyen szolgáltatásokat veszünk igénybe, például kérünk-e SMS-értesítést, igénylünk-e bankkártyát vagy postai számlakivonatot – hisz ezek mind növelhetik a költségeinket.

Bankoljunk online!

A banki ügyeink online intézésével nemcsak időt, hanem pénzt is spórolhatunk. Már az online számlanyitás is számos előnnyel jár, hiszen nem szükséges utazni és hosszasan várakozni a bankban, valamint számlánk online számlanyitással akár azonnal aktiválódhat. Az új számla mellé gyakran pénzügyi jóváírást, ingyenes számlavezetést vagy különböző ajándékokat, kedvezményeket is kaphatunk.

Emellett még sok olyan lehetőség van, amellyel pénzt takaríthatunk meg, ha online bankolunk. Digitalizált bankkártyánk segítségével fizethetünk a boltban, az online pénzlekötés vagy hitelügyintézés szintén ingyenes, míg bankfiókban a személyes ügyintézést plusz költségek terhelhetik. A havi számlaegyenleget is érdemes elektronikusan kérni, így megspóroljuk a postai költségeket és nem keletkezik papírhulladék sem. Netbankon vagy telefonos applikációk segítségével tehát a lehetőségek bővülése mellett le is faraghatunk a költségekből.

Akár az első számlánkat nyitjuk, akár egy kedvezőbb folyószámlát keresünk, érdemes online utánanézni a lehetőségeknek, így optimalizálhatjuk a pénzügyeinket terhelő költségeket, ha pedig megtaláltuk a számunkra ideális ajánlatot, a gyorsabb ügyintézés végett válasszuk az online számlanyitást!

