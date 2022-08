A Gyermekliget Alternatív Óvoda és Iskola, Alapfokú Művészeti Intézmény egyedülálló, már-már mesebeli környezetben várja az oda járó gyerekeket. A liget egyhektáros, növényekkel, virágokkal, ökokerttel, kerti tóval, madárbarát programmal működő környezete különleges és innovatív lehetőségeket rejt a nevelés-oktatás területén. A részletekről Koszorú Csaba, az új igazgató adott tájékoztatást.

– Mitől más ez az iskola mint a többi?

– A Gyermekliget azt gondolom, hogy tényleg különleges, mert olyan természetközeli környezetben várja a diákokat, amelyre kevés példa van az országban. Kecskemét legzöldebb iskolája vagyunk – adottságainkban és a programunk alapján is.

– Hogyan kell ezt elképzelni a gyakorlatban?

– Óriási zöld területünk van, amely folyamatosan fejlődik. Ökokertet működtetünk, amelyet a gyerekek maguk is művelnek, a családok pedig az egészséges terményekből részesülhetnek. Az MME Madárbarát Iskola programjának részeként működünk, készül az erdei iskola programunk, nagy figyelmet fordítunk a környezettudatosságra, működtetjük a Zöld Csiga programot. A természettudományos nevelés nálunk helyben, valós időben, az összes érzékszervüket megfelelően inspirálva valósul meg. Manapság nem könnyű a kütyükre szokott nemzedéket visszavezetni a természethez, pedig ez fontos, akár sorsdöntő is lehet az emberiség szempontjából. Az iskolánkban tökéletes összhangban igyekszünk egyesíteni a NAT elvárásait, az alternatív pedagógiát, a zöld nevelést és a művészeti tevékenységeket.

– A zöld pedagógia tekinthető akkor fő iránynak?

– Hosszú távon mindenképpen ebben szeretnénk kitűnni,

alkalmazni a farmpedagógiát. Nálunk a gyerekek tényleg a maximális időt töltik a jó levegőn, az éltető napfényben. A környezettudatosság mellett azonban egyéb modulokban is erősítünk.

– Melyek lesznek ezek?

–Alapfokú Művészeti Intézményként nálunk központi szerep jut a drámapedagógiának, művészeti nevelésnek, mint például a képzőművészet, festészet, vagy a népi hagyományok ápolása – a balástyai iskolánkkal közreműködve. Fontos, hogy a gyerkőcök minél szélesebb palettán kipróbálhassák magukat és fejleszthessék készségeiket. Erősítünk a tehetséggondozó és -feltáró modulokban, lesz modern tánc, tervezünk médiaismeret szakkört, amely részeként a különböző médiatermékek (blog, újság, podcast, film) kreatív létrehozását tanulhatják meg, a saját korosztályi szintjükön, afféle virtuális művészeti ágként. Fontosnak tartjuk, hogy a közösségi média negatív és romboló hatásai helyett megtanulják a média tudatos használatát, azt, mely valójában alkotást jelenthet.

– Milyen újítások várhatóak még?

– Anélkül, hogy elárulnám a kulisszatitkokat és meglepetéseket, annyit elmondhatok, hogy a pályaválasztás előtt állóknak is készülünk egy programsorozattal és szeretnénk folyamatosan bővíteni az iskola utáni tevékenységek körét is.

– Egyre többféle alternatív intézmény működik az országban. Vannak klasszikusok és egyre több az egyéni brand. Miben mutatkozik meg a Gyermekliget „alternatív” jelzője?

– Abban, hogy nem a klasszikus 45 perces órákban telik a napunk, projekteken dolgozunk, és a végén a különböző műveltségi területek összekapcsolódnak egy-egy produktumban. Vannak napjaink, amikor csak projektoktatás van, és van, amikor a szakórák, fejlesztések és egyéb kötöttebb tevékenységek zajlanak, de mindenben élménypedagógiát alkalmazunk. Tényleg erényként tekintünk az egyediségre, egyéniségre, nem akarunk senkit skatulyába faragni. A családdal, szülőkkel való együttműködés pedig szerves része az iskolai életnek.

– Hogyan alapozza meg az óvoda ezt az iskolai modellt?

– Nagy hangsúlyt fektetünk a legkisebbekre, hogy kiegyensúlyozottan, családias hangulatban cseperedhessenek.

Nálunk az ovi-suli átmenetre is több idő és főképp türelem jut. Hagyjuk testileg és lelkileg is megérkezni az apróságokat az iskolaérettséghez. Előtte pedig vegyes korosztályú csoportban élik mindennapjaikat a Tündérkert ovinkban, mely tulajdonképpen leképzi az életet. Régen így működött az oktatás, sőt, a családokban is sokkal hangsúlyosabb volt, hogy például a nagyobb gyerekek is tanítgatják a kisebbeket, odafigyelnek vagy vigyáznak rájuk. Manapság a nukleáris családok terjedtek el, de a természetközeli népek a mai napig közösségekben működnek, a család minden tagja részt vesz a kicsik nevelésében. Az, hogy van kapcsolat a különböző korosztályok között, minden egyes emberkére jótékonyan, fejlesztőleg hat. Az, hogy van feladatom, felelősségem a közösség életében, hatok másokra és fontos vagyok, alakítja ki az autonómiát, amely egyszerre függetlenség és mégis szoros kötődés.

Aki szeretne még többet megtudni a Gyermekligetről, szívesen meglátogatná vagy jelentkezne Kecskemét legzöldebb iskolájába, óvodájába, az keresse fel a honlapot!

www.gyermekligetkecskemet.hu