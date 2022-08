Felnőtteknek indít ingyenes képzéseket a Déli ASzC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium szeptembertől. Az érdeklődők több hasznos szakirány közül is választhatnak. Méhész, állatorvosi asszisztens, kézműves sörgyártó, kézműves élelmiszerkészítő, lovász, mezőgazdasági technikus és élelmiszer-ellenőrzési technikus ingyenes képzések mellett költségtérítéses formában aranykalászos gazda tanfolyam is indul – tudtuk meg Rózsa Pál igazgatótól. Elmondta, a szakképzési törvény változásával óriási lehetőségek nyíltak a felnőttképzés tekintetében, hiszen két szakma és egy szakképesítés megszerzése ingyenessé vált.

Három féle képzési lehetőség közül választhatnak a tanulni vágyók. Az egyik az ingyenes, egy éves technikus képzés, melynek keretében mezőgazdasági technikus és élelmiszer ellenőrzési technikus végzettséget szerezhetnek az érettségivel rendelkező érdeklődők. Ebbe körbe tartozik a lovász képzés is, ehhez azonban elegendő az általános iskolai végzettség – ismertette Kis Miklós felnőttképzési felelős. Hozzátette, az ingyenes, rövidtávú képzési lehetőség keretében szerezhetik meg a méhész, a kézműves sörgyártó, a kézműves élelmiszerkészítő és az állatorvosi asszisztens végzettséget az érdeklődők.

A 240 órás méhész és a 300 órás kézműves élelmiszerkészítő képzéshez elegendő az általános iskolai végzettség, a 400 órás kézműves sörgyártó képzésen való részvételhez középfokú végzettség, míg az állatorvosi asszisztensi képzéshez érettségi bizonyítvány kell – tudtuk meg Kis Miklóstól, aki azt is elmondta, hogy a harmadik fajta képzésük, a rövidtávú aranykalászos gazda tanfolyam már költségtérítéses. A tanfolyam díja az érdeklődők számától függően alakul. Ezt a képzés azoknak szól, akik tanyát vagy földet szeretnének vásárolni.

Kis Miklós arra is felhívta a figyelmet, hogy az ingyenes képzéseiket főként azoknak ajánlják, akik saját gazdasággal, vagy vállalkozással rendelkeznek és ismereteik bővítésével szeretnének tovább fejlődni. De olyanokat is várnak, akik szakmát szeretnének módosítani, vagy csak éppen kedvtelésből tanulnák meg a kenyér, a sör, a méz, a száraz tészta, a sajt vagy éppen a kolbász készítését a zöldség- és gyümölcsfeldolgozást. Képzéseik során ugyanis nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlati oktatásra. Ehhez ideális helyszínt biztosít az iskola saját gazdasága és üzeme. A tanórákat péntek délután és szombat délelőtt tartják, de lesznek online előadások is. Jelentkezni szeptember 15-ig lehet. A képzésekkel kapcsolatban bővebb felvilágosítást Kis Miklós mérnöktanártól kérhetnek az érdeklődők a 70/4595-292, vagy a 76/461-022-es telefonszámon, illetve a [email protected] levelezési címen.