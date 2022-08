A javítás bontással kezdődik?

Valahogy úgy igen, hiszen a régi drótüveg eltávolítása az első fázis. Enélkül nem kezdődhetnek meg a javítási munkálatok. A toldozás-foltozás semmiképpen sem kifizetődő stratégia. Az üveg ugyanis több célt is szolgál, és ezek közül csak egy, sokadlagos funkció az esztétikum. A szigetelés szempontjából sem mellékes például, hogy milyen a terasz szerkezete.

És ha már szerkezet. Ha a régi üveg nem zavar be a képbe, akkor következhet az eredeti szerkezet rendbetétele, lecsiszolása, újrafestése. Egyrészt evidens, hogy azon idő alatt, míg az üveg elhasználódott, maga a keret is meggyengült, amortizálódott. Ez teljesen természetes egyébként. Másrészt, ha egyszer már az üvegezés új, akkor még jó, hogy a többi részlet sem hozhatja a régi, megkopott formáját. Ha ez is stimmel, akkor jöhet az erkély javítás soron következő lépése, ez pedig az újraüvegezés. Sokan úgy gondolják, hogy ezzel a mozzanattal ráérnek, különösen nyáron, amikor amúgy sem lényeges, hogy megvan-e az üveg vagy sem. Ez a gondolatmenet, azonban több ponton is hibádzik. Egyrészt az üveg hiánya komoly biztonsági kérdéseket vet fel. Másrészt nyilván az eső fentről is behullhat az erkélyre, ellenben így, üveg nélkül az összes létező, levegőben szálló szennyeződés is szabad utat nyerhet befele. Amúgy pedig nagyon elszomorító a látványa egy amúgy láthatóan szép, de nagyon is félkész terasznak.

Miért éri meg szakemberre bízni a kivitelezést?

Sokan a szakértelmen próbálnak meg spórolni. Mert a szomszédtól, barátoktól, haveroktól azt hallották, hogy akad ismerős, aki megoldja ezt a problémát. Aztán általában az ilyen típusú ügyletek nagyon rosszul zárulnak mind anyagi, mind gyakorlati értelemben. Teljesen felesleges ilyen fajta kockázatokat vállalni.

Az árak kérdése lényeges, ellenben univerzális értelemben nem fejthető ki. Nem mellékes, hogy hány négyzetméternyi üvegről, milyen típusú vázrendszerről van szó. Nyilván az sem mindegy, hogy milyen fokú felújítást igényel például a korlát, a keret. Aztán az egyéb tényezők is befigyelnek, tehát joggal mondható, hogy összetett a helyzet. Mindenesetre érdemes még a konkrét javíttatás előtt felmérni a terepet, szakszerű háttér igénybevételével természetesen. Ugyanis a terepszemle során kiderülhetnek azok a bizonyos részletek, amik nagyban alakíthatják a kiadások nagyságát.

Mikor célszerű belevágni mindebbe?

A legjobb periódus kétségtelenül a késő nyár. De a tavasz/ősz is közkedvelt, különösen manapság, amikor a nyarat megelőző illetve követő hónapok sem nevezhetőek túlságosan zimankósnak. Mindenesetre az előre tervezés ötlete nagyon is jónak mondható, mert így a szakemberek túlterheltsége egy az egyben elkerülhető.