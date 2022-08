Mitől alakulhat ki ez a fajta halhatatlanság?

A lego készletek nem véletlenül sorolhatóak a múlhatatlan értékekkel bíró játékok kategóriájába. Nem most kezdődött a sikertörténetük és éppen ezért a bizonyítékok hitelessége is megkérdőjelezhetetlen. Ugyanis az, amiről most beszélünk olyasvalami, ami nem egy generáció, hanem generációk egész sorának az életében bizonyítást nyert. Mégpedig az a tény, hogy a legózás élménye mindenkié! Kicsiké és nagyoké egyaránt! Felnőttek és gyerekek egyetlen szempillantás alatt kerülhetnek közös nevezőre a kirakós láttán. Az építés, az alkotás varázsa egyszerűen olyan erővel bír, ami képes áthidalni az életkori különbségeket, ami nemes egyszerűséggel eltörölheti annak a jelentőségét, hogy ki-hány éves. Hogy erre mi a legjobb bizonyíték? Azok a direkt felnőtteknek alapított klubok, ahol a tagok a legózásnak élnek. Közösen építenek, álmodnak meg új világokat és hoznak létre számtalan kis darabból álló csodákat.

A gyermekekkel is nagyon könnyű megtalálni a közös hangot, amennyiben van legalább egy téma, ami összekötőként szolgálhat. Nem meglepő módon az esetek jelentékeny százalékában a legózás pontosan ilyen. Még szavak sem kellenek ahhoz, hogy a megértés megtörténjen. A legózás ugyanis nemcsak egy játék, egy örömmel végzett tevékenység, hanem egy kommunikációs forma is egyben. Egy olyan nyelvi csatorna, ahol nem a kifejezések élveznek elsőbbséget, hanem a mozdulatok és az azok nyomán megszülető, üzenettel bíró formák, alakzatok. Nagyon érdekes ez a világ, mindenképpen felfedezésre méltó, s ahogy azt már sokadjára hozzuk szóba, nem pusztán a gyerkőcök számára. A közösen, családilag együtt eltöltött időnél pedig egyébként nem létezik értékesebb!

Melyek a legkedveltebb szettek?

Ez az a kérdés, amire bár általános érvényűen lehetne felelni, mondván, hogy például a csillagok háborúja megunhatatlan, de azért nem célszerű univerzális válaszokban gondolkodni, mert mindenkinek más az, ami vonzó. Van, aki a járgányokért van oda, megint más épületeket szeretne felépíteni. Ahány játékos, annyi vágy. Az biztos, hogy a gyártók arra is ügyelnek, hogy bőven legyen mi közül választani. Az egyes készletek

olyan sokszínűek, sokoldalúak, hogy tényleg elképesztő. Egyúttal megunhatatlan. Mert talán ez a másik tényező, ami a legózás halhatatlanságát bebiztosítja. Soha nem unalmas! Egyrészt a már megszokott témák is újra feldolgozhatóak, az építés újra és újra átgondolható, újratervezhető. Másrészt a szetteknek hála témákból sincsen hiány, tehát tényleg esélytelen belefásulni ebbe az amúgy zsigerekig örömteli időtöltésbe.

Az kétségtelen tény, hogy a bekerülési költség nem csekély a szettek esetén, ugyanakkor azt is ildomos kihangsúlyozni, hogy mindezért cserébe évtizedes helytállás és rajongottságra számot tartó tulajdonságprofil jár.