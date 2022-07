A födémszigetelésnél, padlásszigetelésnél és különösen tetőtér szigetelés esetében nem árt, ha képben vagyunk a legmodernebb szigetelési technológiákkal.

A megfelelő szigeteléssel jelentősen csökkenthetjük az épület üzemeléséhez, fűtéséhez, hűtéséhez elhasznált hőenergia, elektromos áram mennyiségét. De nem mindegy, hogy hagyományos vagy fújható hőszigetelést választunk.

Fotó: Unsplash

Mikor válasszunk hagyományos szigetelés technikát?

A hagyományos tekercses vagy táblás szigetelés akkor jó, ha egyszerűbb a födém, nincsenek benne egyenetlenségek, vagyis ha egyszerű, sima a födém. Ezt akár mi is házilag megoldhatjuk, főleg tekercses anyagok esetében. Kigörgetjük és akár több rétegben pakolva a szigetelőanyagot elérhetjük a kívánt vastagságot. Párazáró fóliát mindenképpen tegyünk a födémre a szigetelőanyag alá és figyeljünk arra, hogy esetleges járófelület vagy szervízjárat építésekor ne zárjuk le a teljes felületet. Amennyiben házilag oldjuk meg magunknak hagyományos anyaggal, akkor figyeljünk a kellő vastagságra, a szigetelőanyag minőségére (ne csak az ár alapján döntsünk) és mindenképpen tekercses anyagot javasolunk, mivel azzal könnyebb dolgozni. A legelterjedtebb szigetelőanyagok padlásfödém esetén: üveggyapot, kőzetgyapot, polisztirol vagy hungarocell. A hagyományos szigetelésről néhány fontosabb tudnivaló: akár mi magunk is házilag el tudjuk készíteni a tetőszigetelést, a tekercses anyaggal egyszerűbb dolgozni mint a táblással, költséghatékony megoldás.

Beépítetlen padlásfödém szigetelésekor mérlegelnünk kell, hogy akarunk-e bármiféle járófelületet vagy szerviz járatot. Ha például kémény vagy antenna van a padláson, akkor mindenképpen építtessünk legalább szervízjáratot, hogy az esetleges munkák esetén ne tapossák össze más szakiparok a szigetelésünket. Ha szeretnénk tárolni is a padláson, akkor érdemes tárolófelületet is kialakítani.

És mikor érdemes fújható szigetelést választani?

Ha sok az egyenetlenség, a beugró, flikk-flakk, kémény helyezkedik el a padlásfödémen, és ezek miatt nem vagy csak nehezen használható hagyományos szigetelőanyag. Ha például gépészeti szigeteléssel ellátott födémmel van dolgunk, nem lehet szakszerűen alkalmazni a hagyományos táblás vagy tekercses szigetelőanyagot. Kiválóan használhatjuk a fújható szigetelést akkor, ha nehezen elérhető vagy nem terhelhető padlásfödémeket kell szigetelnünk. Bátran hívjunk fújható szigeteléssel foglalkozó szakembert akkor is, ha szeglemezes tetővel van dolgunk. A fújható szigeteléssel a tetőtérben is hézagmentesen dolgozhatunk, a legkisebb résbe is bejut és használatával elkerülhető a bontás ha már meglévő szerkezetbe kell fújni.

És ami mindegyik esetben lényeges, ha fontos, hogy gyorsan, tisztán, hulladék nélkül dolgozzunk, vágjunk bele a fújható szigetelésbe! Fújható szigetelések esetén választhatunk üveggyapot, kőzetgyapot, polisztirol gyöngy, cellulóz, purhab, kender, farost anyagokból.

A óriási előnye a hagyományos szigetelésekhez képest, hogy résmentes szigetelést biztosítanak, nehezen elérhető helyekre tökéletesen alkalmazhatóak mint pl. tetőzugok, tiszta, nem marad utánuk vágási hulladék, maradék, és akár 1 nap alatt elkészül a szigetelés.

Kötőanyagot és egészségre káros összetevőket nem tartalmaz, természetes alapanyagokból készült.

Környezetbarát, csökkenti a CO2-kibocsátást. Nem tartalmaz rágcsáló irtó vegyszereket, sem gombamentesítőt, sem égéskésleltetőt. Nem jöhet létre penészedés, a párát átereszti, a nedvesség nem áll meg a tetőtér szigetelésben

Víztaszító, hidrofobizált, víztaszító anyaggal kezelt, nem szívja magába a nedvességet, párát, nagy páraáteresztő képességgel rendelkezik.

Mivel nem érzékeny a hőingadozásra, nem mozdul el, nem vetemedik meg, a szigetelőanyag nem megy össze, nem alakulnak ki hőhidak. Jó légáteresztő képessége van, vagyis nem dunsztoljuk be az épületet, a házunk fog tudni “lélegezni”.

A befújható üveggyapot és kőzetgyapot A1-es, nem éghető tűzvédelmi kategóriába van sorolva

Spórolhatunk a fűtésszámlán télen. Padlás szigeteléssel jelentős költséget takaríthatunk meg télen, és nyáron is. Akár 5-7 fokkal is hűvösebb lehet egy jól szigetelt épületben nyáron. Télen pedig sokkal kevesebb lesz a fűtésszámlánk.

Jobb komfortérzet. Sokkal jobb lesz a hőtartása az épületnek, vagyis nem hűl le olyan gyorsan az épület, nem érezzük azt, hogy hiába fűtünk állandóan, mégis hideg van. Nyáron pedig nincs az az eszeveszett hőség a házban már az első meleg nyári nap után. Megfelelő padlás szigeteléssel az épületünk télen megtartja a meleget, nyáron nem engedi be a hőséget.

Kevesebbet kell szervizeltetni a kazánt és a klímát. Nem megy állandóan a kazán, nem pörög egyfolytában, mivel egyenletesen tartja a padlás szigetelés a hőt a házban, így nem kell attól félnünk, hogy a kazán éjjel-nappal dolgozik és csúcsra járatjuk. Ugyanez igaz a klíma esetében is.

Nyáron kevesebbet fogjuk használni a klímát. A klíma helyes használata ugyanakkor odafigyelést igényel, a nem megfelelően beállított hőmérséklet, a túl nagy hőingadozás, a megspórolt karbantartás és tisztítás, valamint a nem megfelelő védekezés mind-mind hatással lehet szervezetünkre. A klíma használat kikerülhetetlenül kellemetlen mellékhatása azonban a jelentős villanyszámla, ami szintén jelentősen csökkenthető ha a födémre megfelelő vastagságú hőszigetelés kerül.

Sőt még a penészedés problémájával is számolni kell abban az esetben ha a falakat már szigeteltük, de a födémet még nem. A hőhidaknál, ahol szigetelt és szigeteletlen szerkezetek találkoznak, a levegő páratartalma lecsapódik a hideg, szigeteletlen felületeken, és ezzel a penészgombák teret nyernek és a penészedés folyamata megkezdődik.

Jól hőszigetelt padlással – esetleges eladás esetén – házunkért akár 20-30%-ot többet is kérhetünk mint egy nem szigetelt ház esetén.