A kellemetlenségek elkerülése végett a következőkben abban segítünk, hogyan lehet felismerni, ha darazsak szállták meg az otthonunkat. Eláruljuk, hogyan lehet a bejutásukat megelőzni – de néhány darázsirtó-tippet is adunk arra az esetre, ha egyszer már befészkelték magukat.

Miért jönnek?

Csak úgy, mint a legtöbb bosszantó rovar, a darazsak is könnyűszerrel bejuthatnak az otthonunkba, ha nem teszünk semmit ellenük. A legkönnyebb bejutási útvonalat az ablakok biztosítják számukra, de a nagyobb repedéseken, rossz szigeteléssel ellátott részeken is be tudják rágni magukat.

És hogy mi okuk van erre? Nos, egyrészt az, hogy a mi otthonunk számukra is biztonságot ad: nincsenek kitéve az elemeknek vagy más ragadozóknak, ráadásul táplálékot is találhatnak maguknak. Ezzel pedig elérkeztünk egy másik okhoz: gyakran azért mennek be a darazsak egy házba vagy lakásba, mert valami – például valamilyen gyümölcs, édes lötty vagy egy virág – odacsábítja őket.

Honnan tudhatjuk, hogy darazsakkal van dolgunk?

Ha arra gyanakszunk, hogy darazsak költöztek be hozzánk, figyeljünk az intő jelekre! Először is, ha sokszor látjuk őket a házunk körül szállongni, érdemes megnéznünk, hogy hol tűnnek el – nehogy épp a mi tetőnk körül legyen ez. Aggodalomra adhat okot az is, ha furán megrágott fadarabokat találunk a ház körül, ha pedig már egy fészekre is rábukkanunk, sajnos szinte biztos, hogy elfoglalták az otthonunkat. Erre utalhat az is, ha gyakran hallunk zümmögő hangokat a falak környékén, amelyek korábban nem jelentkeztek.

Végképp gyanús lehet, ha a mennyezeten egy beázáshoz hasonló, sárgás folt jelenik meg – az lehet ugyanis az a pont, ahol a darazsak megpróbálnak áttörni az otthonunkba. Ezek az állatok sajnos igen könnyen átrágják magukat a keményebb anyagokon is, ezért ilyen esetben már nagyon fontos a gyors, profi cselekvés.

Hogyan védekezzünk darazsak ellen?

Most néhány konkrét tippet adunk, amelyekkel egyrészt megelőzhetjük a probléma kialakulását, másrészt pedig védekezhetünk akkor is, ha már megvan a baj.

Előzzük meg a bajt!

A darazsak esetében nem igaz a régi mondás, miszerint a legjobb védekezés a támadás. Ha ugyanis nem akarjuk megosztani velük az otthonunkat, akkor a legjobb taktika a megelőzés. Az egyik megoldás az, ha következetesen szúnyoghálókat szerelünk fel minden ablakra, így a nyáresti szellőztetések során esélyük sem lesz bejutni a mi életterünkbe. Emellett figyeljünk oda, hogy ne hagyjunk elöl csábító táplálékot a számukra – ezzel egyébként több idegesítő rovart is kivédhetünk.

Darázsirtó szerek

Ma a piacon már számtalan típusú darázsirtót találhatunk. Ahhoz, hogy ezeket sikeresen alkalmazhassuk, ismernünk kell az állatok viselkedését, ami azt jelenti, hogy ha csak nincsenek komoly ismereteink a témában, érdemes lehet szakember segítségét kérni. Egyébként találunk ilyen szert hab- és spray-formátumban is, de komplett csomagot is vásárolhatunk, ha biztosra szeretnénk menni.

Csapdák

A darázsirtó szerek mellett csapdákat is találunk, amelyek magukhoz csalják a darazsakat – akár az otthonunkon belül, akár a kertben - így megoldva a problémát. Ezt viszont már csak akkor van értelme használni, ha a probléma forrását, például a fészket, megszüntettük.

Darázsfészek-kérdés

Ezzel tehát el is érkeztünk a darázsfészek-probléma kérdésköréhez. Kevés annál ijesztőbb jelenség van, amikor a padláson vagy egy rég használt helyiségben egyszercsak meglátunk egy élő darázsfészket. Ez sajnos egy igen veszélyes terep, ezért szinte mindig kizárólag szakemberi segítséggel tehetünk ellene – a megfelelő védőöltözet nélkül kockázatos lenne az eltávolítása.

Házi praktikák

Természetesen, mint minden más rovar esetében, úgy a darazsaknál is használhatunk egy-egy házi praktikát. Ezeket elsősorban akkor vethetjük be, ha a probléma még nem harapódzott el túlságosan.

Az egyik trükk az, ha a darázsfészket kezeljük egy házilag is elkészíthető eleggyel. Keverjünk el mosogatószert vízzel egy szórófejes üvegben, majd fújjuk be vele a fészket! Ezt a legjobb este csinálni, amikor az állatok kevésbé aktívak. Ezzel a módszerrel elzárhatjuk az utat, amelyen át levegőhöz jutnak, így hamar végezhetünk velük. Ezután még maradhat néhány darázs, amit a fészek körül láthatunk repkedni – ezeket egy házi csapdával befoghatjuk. Vágjuk le egy műanyag palack tetejét, öntsünk bele valamilyen gyümölcslevet és egy kis mosogatószert. Kész is a természetes csapda!

A legjobb megoldás

A darazsak esetében viszont az általános megoldás nem más, mint az, ha szakemberre bízzuk a problémát. Ezek a rovarok ugyanis tényleg veszélyesek, így szakmai tapasztalatot és felkészültséget igényel az irtásuk. Szerencsére ma már számtalan fővárosi és vidéki szolgáltatás közül választhatunk, így idén nyáron már semmiképpen sem kell megosztanunk az otthonukat ezekkel a betolakodókkal!