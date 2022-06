Hirdetés 5 órája

Otthonában masszázsszalont létesítene? Tanácsot adunk, hogy mire van szüksége

Egyre többen döbbennek rá arra, hogy a masszázsnak milyen jelentős, jótékony, pozitív élettani hatásai lehetnek. Azon túl, hogy az izmok ellazulhatnak, a görcsök oldódhatnak, a vázrendszer is megkönnyebbülhet. Ahogy a vérkeringés stimulálása is megtörténik, úgy a salakanyagok eltávolítása is egyre hatékonyabbá válhat. A testi és lelki felüdülésről nem is szólva, aminek az értéke tényleg felbecsülhetetlen. Ráadásul ezek az előnyök akár otthon is élvezhetőek, ha egyrészt van, aki ért a masszázshoz, (vegyük úgy, hogy ez adott), másrészt, és az írásunk szempontjából ez a kulcs, ha a megfelelő felszerelések rendelkezésre állnak. Nézzük, hogy melyek ezek!

Africa Studio Fotós: Shutterstock

Africa Studio Fotós: Shutterstock

Nem mindegy, hogy milyen a környezet Egy kicsit sem. Ugyan technikailag magához a masszázshoz nem tesz hozzá a közeg jellegzetessége, ezzel együtt mégsem söpörhető szőnyeg alá az atmoszféra hangulata. Otthoni körülmények között teljesen egyértelmű, hogy nem mindenki tud elkülöníteni egy konkrét helyiséget masszázsszobának. Viszont a tér leválasztása kifejezetten jó ötlet, amivel ugyanazon a helyiségen belül egy külön kis világ, univerzum hozható létre. A paraván pontosan ezért annyira nélkülözhetetlen a felszerelések közül. Egyrészt mivel összecsukható, ezért a tárolása nem okozhat fennakadást még akkor sem, ha alapvetően kis alapterület áll a rendelkezésre, ezzel együtt nem csupán az alkalmazásra, hanem a tárolásra is. Másrészt mivel a rendelkezésre álló modellek nem csupán praktikus tulajdonságaikkal emelkednek ki a tömegből, hanem esztétikus pozitívumaikkal is felhívják magukra a figyelmet, ezért vitathatatlan a tereprendező funkciójuk. Az adott szoba stílusához passzoló kellék segítségével olyan hangulatos kis kuckó választható le és teremthető meg, ahova öröm belépni, aminek a kisugárzása hívogató, barátságos és ahol a biztonságos intimitás is megőrizhető, azaz a család többi tagja vagy éppen a lakásban tartózkodók nem kell, hogy belássanak a kulisszák mögé. Sőt, valójában a legjobb, ha ez a kis „zug” magánterületté válik, ahova csak azok léphetnek be, akik egy lazító masszázsra érkeznek. A többiek számára tiltott terület. Mi az, amitől könnyedén siklanak a mozdulatok? Ugyan sokan, főleg hobbi szinten hajlamosak szárazon belevágni a masszázsba, ez azonban semmilyen szinten sem jó ötlet. A masszázsolaj alkalmazása nemcsak arra szolgál, hogy a mozdulatok könnyedebbé váljanak, bár ennek a fontossága sem vitatható, viszont a gyógynövényeknek és egyéb, speciális komponenseknek köszönhetően az izmok ellazítása pusztán a bedörzsölés közben megtörténhet. Így aztán az eredményesség gyakorlatilag borítékolható. Még a kifejezetten mélyben húzódó gócok is megmutathatják magukat. Rido

Forrás: Shutterstock Az, hogy kinekmelyik az az összetétel kombináció, ami a leginkább megfelelő, abszolút egyéntől függő. Az illatokra is érdemes külön odafigyelni, mert például a borsmenta kétségtelenül hatásos növényi alkotó, de sokaknak túlságosan erős az aromája, ami nehezen tolerálható. Ha pedig a légkör otthoni, akkor főleg nem célszerű túlságosan karakteres, domináns illatanyagokkal dolgozni. Szerencsére jócskán akad választék, tehát akár még konkrét testi tünetekhez is kereshetőek megfelelő típusok. A kínai orvoslás egyik csodamódszere otthon is bevethető! A köpölyözés tradíciója évezredes, vagyis a tapasztalatok, mégpedig a pozitív tapasztalatok nem mostanában kezdték el beírni a köztudatba ezt a fajta eljárást. Ami ráadásul megfelelő köpöly készlet beszerzésével könnyen elsajátítható és kivitelezhető, akár az otthon kialakított masszázs-kuckóban. Műanyag, szilikon, üveg és gumi köpölyözők egyaránt gond nélkül beszerezhetőek, tehát célszerű a vásárlást az egyéni igényekhez igazítani. Minél komolyabb a kereslet, annál jobb, ha a legmagasabb minőség preferálása az elsődleges cél. Így ugyanis a kellemetlenségek egy az egyben elkerülhetőek. Andrey_Popov

Forrás: Shutterstock Már kész is a szalon? Gyakorlatilag igen. Érkezhetnek a vendégek és kezdődhet a kényeztetés! Mindennek semmi akadálya nincsen még akkor sem, ha a helyszín az otthon biztonságot adó környezete. Sőt. A megfelelő berendezési tárgyakkal és egyéb kiegészítőkkel olyan nem mindennapi, meghitt és különleges harmónia kaphat teret helyet, ami sokkal személyesebb, személyre szólóbb és egyedibb, mint amit a nagy szalonok képesek nyújtani.

