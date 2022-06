Június 23-án ünneplik az SOS Gyermekfalvak nemzetközi napját, ennek aprópóján beszélgettünk Romet-Balla Ágnessel, az SOS Gyermekfalvak adományozási- és kommunikációs igazgatójával. A mindennapok mellett kitértünk arra is, mennyiben segíti munkájukat a tavaly decemberben kapott adományautó. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a márka magyarországi forgalmazójával, a Mercedes-Benz Hungária Kft.-vel közösen a legelső kecskeméti sorozatgyártású, hétszemélyes EQB-t adta át egy évre számukra, tartós használatra.

– Hogyan zajlanak most a mindennapjaik?

– Az SOS Germekfalvak küldetése 70 éve nem változott, minden nap azért dolgozunk, hogy családot biztosítunk olyan gyerekeknek, akik ezt kénytelenek nélkülözni. Jelenleg 110 nevelőszülőnk gondoskodik állami gondoskodásba kényszerült gyerekekkel az év 365 napján, a nap 24 órájában. Mivel ugyanúgy élnek mint bármely más család, így az életük is ahhoz nagyon hasonlóan történik. Náluk is beköszöntött a nyári szünet. Sok esetben ez nem csak arra ad lehetőséget, hogy a családok feltöltődjenek, hanem arra is, hogy az amúgy súlyos elmaradásokkal küzdő gyerekek kapjanak egy kis extra időt felzárkózásra.

– Egyformán telik a nyári szünidő a gyerekfaluban élők számára?

– Ezt a kérdést pontosítanom kell, mert a 110 nevelőszülőből mindössze 6 az, aki a régről ismert gyermekfaluban lakik. Mindenki más annak 60 km-es körzetében, hiszen az integráció nagyon fontos része a munkánknak. Éppen ezért nincs ilyen, hogy falu élet. Családi életek vannak, abból is annyi, ahány családunk van.

– Mennyiben segíti a Mercedes-Benz adományautó a munkájukat?

– Rengeteget segít az autó. A 110 nevelőszülő összesen 46 városban él és dolgozik. A nevelőszülői tanácsadóknak havonta többször kell személyesen ellátogatniuk a családokhoz, hogy megfelelően tudják segíteni őket. Havonta több száz kilométert tesz meg minden egyes dolgozónk. Az sem ritka, hogy nagyobb létszámú családokat kell segítenünk utazással. Arról se feledkezzünk meg, hogy az autó maga egy igazi élmény. A gyerekek szívesen ülnek be és közben lehetőségünk nyílik arra, hogy a navigációs rendszerrel ismerkedjenek, bár a napfénytető sokszor jobban leköti őket. Hiába, gyerekek, akik hála az égnek, pont úgy viselkednek, mint a normál családokban élő gyerekek.