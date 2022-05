Fa, műanyag vagy alumínium?

Van, aki a fa ablakra esküszik, mások a műanyag ablakok vagy ajtók mellett érvelnek és egy kisebb tábor az alumínium nyílászárók mellett fog dönteni. Az alumíniummal az a baj, hogy elég sokba kerül, viszont kevésbé jó hőszigetelő, mint a fa vagy a műanyag ablak, ajtó. A fa nyílászárók természetes hatást keltenek, viszont a legtöbb fronton nem veszik fel a versenyt a műanyag nyílászárókkal. A fa ablakot, ajtót rendszeresen kezelni kell, hajlamosabb a vetemedésre és többe kerül a műanyag társánál.

Ár-érték arányban a legjobban akkor járunk, ha minőségi műanyag ablakot, ajtót választunk. Így kevesebb időt kell töltenünk a karbantartással, viszont hosszú élettartamra számíthatunk.

Milyen típusú ablakot válasszunk?

A sikeres ablakbeépítés a tervezésnél kezdődik. Már a tervdokumentáció készítése során fontos meghatározni, hogy hova, milyen típusú ablak kerül, milyen lesz a beépítési környezete, és milyen árnyékolástechnikával, illetve egyéb kiegészítőkkel szeretnénk felszerelni. Ezek a tényezők a nyílászáró kiválasztást, és a falnyílás, az áthidaló, és az -adott esetben süllyesztett - küszöb helyének kialakítását is befolyásolják.

A konkrét ablak vagy ajtó kiválasztása előtt fel kell tennünk a kérdést, pontosan mi lesz a funkciója annak a nyílászárónak, amit be akarunk építeni. Nem mindegy, hogy biztonsági ajtót, oldalvilágításos bejárati ajtót szeretnénk, hogy kifelé nyíló vagy toló erkélyajtót vásárolnánk? Fixablakra vagy váltószárnyas ablakra van szükségünk?

Építészeti szempontból természetesen a nyílászáró stílusa is nagyon lényeges: a nyílászáróinknak harmóniában kell lenniük egymással és az épület többi elemével!

Ha nem vagyunk a téma szakértői, érdemes felvenni a kapcsolatot egy megbízható forgalmazóval, gyártóval és egy figyelmes szakmai egyeztetés után mindjárt tisztulni fog a kép!

Figyeljünk az épület statikai állapotára, ha felújítunk!

Ha nem új házat építünk, hanem egy már meglévő épületet újítunk fel, akkor is fontos, hogy komplex módon gondolkozzunk az ablak kiválasztásáról. Ha például csak az üvegszerkezetet cserélnénk le jobb hőszigetelési tulajdonságokkal bíró üvegre, akkor mérjük fel, hogy a profil és az épület statikailag elbírja-e a jelentősen nehezebb ablakot. A nyílászárók cseréje mellett nagyon fontos, hogy szigeteljük is az épületet (homlokzat, födém, aljzat, lábazat), különben a legjobb ablak sem óv meg minket a hidegtől, a penészedéstől és a magas fűtési költségektől.

Fontos a megfelelő méretezés!

Hogy miként mérjük le a jövőbeli ablakunk, ajtónk helyét, talán evidenciának tűnhet, de sok apró tényezőn múlik, hogy tényleg a megfelelő nyílászárót vásároljuk meg! Itt megint javasoljuk, hogy egyeztessen a forgalmazó, gyártó céggel, mielőtt hozzáfogna a méretezésnek. Ha az adott cégnek nincs raktáron megfelelő méretű nyílászárója, gyártassuk le a házunkra optimalizált ablakokat, ajtókat. Anyaghiánytól függően ez a gyártási folyamat akár hetekbe is telhet, nem érdemes az idővel spórolni, hiszen nyílászárót évtizedekre vásárolunk.

Nem mindegy, hogy pontosan mit mérünk, tisztázni kell, hogy a cég névleges vagy tényleges méreteket adott meg a honlapján, van-e elég hely a purhabnak, számoltunk-e az esetleges falegyenetlenséggel? Kell-e toktoldó, szeretnénk-e redőnyt is szerelni az ablakhoz? Az a legszerencsésebb, ha a méretezést a gyártó cég szakemberei végzik el a helyszínen, így elkerülhetünk egy csomó buktatót, félreértést, bosszúságot. Egy rosszul felmért falnyílásra legyártott nyílászáró beillesztéséhez további kőműves munkára, anyagköltségre és pénzre lesz szükségünk.

Milyen legyen a hőszigetelés?

Ahhoz, hogy minél kevesebb energiát használjunk el az otthonunk komfortos működtetéséhez, több dolgot is figyelembe kell vennünk. Ha komplex módon gondolkozunk az energiatudatosságról, akkor nem is az építésnél, hanem már a telek kiválasztásánál és az épület tájolásánál megkezdődik a gondos energiafelhasználás. Nem mindegy, hogy milyen anyagból építkezünk, milyen a szigetelése az épületnek, mennyire hatékony (és lehetőleg megújuló energiaforrásból származó) fűtéstechnikát választunk és természetesen fontos, hogy megfelelő hőszigetelő ablakokat, ajtókat válasszunk.

A profilon, ablakszárnyon kívül fontos, hogy a megfelelő üvegszerkezettel ellátott ablakot építsük be a házba. Ma már a legelterjedtebb és hőszigetelési szempontból legjobb megoldás a háromrétegű ablak.

Milyen színű legyen a nyílászáró?

A fa nyílászáró egyik komoly előnye, hogy olyan színűre festjük, amilyenre szeretnénk, sőt, akár stílusváltáson is átmehet a ház néhány évente. (Ha időnk, pénzünk és energiánk van rá.) A műanyag nyílászárókat régebben csak fehér színben lehetett beszerezni. Ma már hozzá tudunk jutni minőségi színes műanyag ablakokhoz, csak arra kell figyelni, hogy ezeket a nyílászárókat fóliás profillal készítik, vagyis nem utólag festik le a fehér műanyag ablakot, hanem a gyártás során kerül rá a fólia. Az utólagosan festett műanyag nyílászáró sem esztétikailag, sem tartósság szempontjából nem fogja felvenni a versenyt a gyári változattal. És nemcsak az ablakszárnyat, hanem a profilt is el kell látni a színes fóliával.

Legyen megfelelő biztonsági szempontból is az ablak, ajtó!

A magas ellenállóképességű alapanyag mellett a jó minőségű műanyag ablakok és ajtók átlag feletti beépítési mélységgel és mélyen elhelyezkedő belső rozsdamentes vasalatokkal rendelkeznek. Nem sok sanszot adunk így a betörőknek. A gombafejes biztonsági zárral és az acélvasalattal ellátott modern technológia gyakorlatilag lehetetlenné teszi az ablak kiemelését. A gyártók alapáron biztosítják ezeket az opciókat, így nem kell külön összegeket költeni a megfelelő biztonság elérésére. Akinek ez a biztonsági szint nem elegendő, természetesen lehetősége van még tovább fokoznia a nyílászárói védelmét az elvárásainak megfelelő mértékben.

Legyen minőségi a gumitömítés is!

A modern műanyag ablakok profilrendszereit a 2, majd 3 szintű valódi EDPM gumitömítéssel szerelték fel, ezzel több mint 50 százalékos energiamegtakarítást értek el. Mivel a legújabb építészeti trendek alapján az épületekre egyre nagyobb méretű nyílászárók kerülnek, fontos, hogy kiváló legyen az üvegszerkezet és a tömítés szigetelése is.

Hosszú élettartam!

A modern műanyag ablakok élettartama akár 30 év is lehet. Egyáltalán nem mindegy, hogy az új nyílászárókba fektetett pénz mennyi időn keresztül hozza az elvárt megtakarítást az energiaköltségeken. Minél hosszabb az élettartam, annál kisebb a fajlagos beruházási költség. A műanyag nyílászárók ebben is kiemelkedően teljesítenek, így kedvezőbb árfekvésüket is figyelembe véve remek pénzügyi döntésnek számítanak.

Nézzünk utána a cégnek is!

Az internet korában szerencsére ezeket az infókat néhány kattintással meg tudjuk szerezni: Mennyi ideje üzemel a forgalmazó, gyártó cég? Milyen visszajelzéseket kapott? Lekérdezhető, megbízható cégről van-e szó? Ha egy vállalkozó gyanúsan olcsón, gyorsan elvégzett munkára ad ajánlatot, kezdjünk gyanakodni. Lehet, hogy egy stabil, megbízható cég 10-15 %-kal drágábban adja a terméket és a szolgáltatást, viszont nem fog lelépni egy jól-rosszul elvégzett munka után.

Ha ezt a tíz szempontot figyelembe vesszük, biztosak lehetünk abban, hogy a megfelelő nyílászáró kerül az otthonunkba!

ABLAXÁRNY-RENDSZER Kft.