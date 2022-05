Tippek a vevőcsalogató üzletbelső designhoz

Rengeteget számít, sőt mondhatni alapvető a siker szempontjából, hogy egy üzlet belső eladótere elég vonzóan van-e kialakítva. Ha például üzlethelyiségünk nagyon igényes és luxus hangulatot áraszt, eredményesen fogunk bármilyen magas árú termékeket eladni. Ezzel szemben egy jellegtelen, kopár térben a prémium árucikkek csak megütközést keltenek a vevőkben.

A kereskedők régóta tudják, hogy az ügyfél ott költi el a pénzét, ahol kellemesen és megtisztelve érzi magát, és oda tér vissza. A szakmai fogások, amelyeket egy üzlet belső terének kialakítása során a hozzáértők felhasználnak az érzelmeinkre, a tudatalattinkra hatnak.

Cikkünkben felsorolunk pár megoldást, amivel elérhető a hatásos üzletbelső.

Az első benyomás a legfontosabb: főbb kirakatrendezési szabályok

Már a bolt külső megjelenése is nagyon lényeges. Akár az utcáról nyitnak be a vevők, akár egy plázában van maga az üzlet, a hely a kirakattal adja el magát. Hasonló az üzlet portája ebből a szempontból a könyv borítójához.

Kiderül ez abból is, hogy sokszor kimutatták már, egy előnyös kirakat átrendezés után megugrik egy üzlet forgalma. A harmonikus, igényes elrendezés sok érdeklődőt bevonz, ellenben ha a kirakat rendezetlen, vagy kong az ürességtől, senkinek sem lesz kedve betérni.

Érdemes nagy hangsúlyt fektetni a cég logójára is. Egy profi dizájnerrel terveztetett külső megjelenés meghálálja magát, ennek köszönhetően már a belépés előtt magasra értékelik a bolt kínálatát a vevők.

A szakemberek egyébként azt javasolják, a kirakat elrendezését hagyjuk az üzlet, a brand tervezés folyamatának a végére.

Tervezd meg üzleted kinézetét

Fontos az igényesség és a vizuális-hangulati egységesség a belső térben is. Ezt segíti elő például, ha az üzlet egyik felében nem kínálunk más árú, jellegű termékeket teljesen más stílusban, dizájnban, mint a tér másik végében. A bolt külső és belső megjelenése is harmóniában kell, hogy legyen egymással, hogy akit becsalogatunk, azt kapja, amit a kirakattal ígértünk neki.

Tereld vevőid a megfelelő termékcsoportok felé

Nagyon szerencsés, ha olyan az eladótér, hogy kényelmesen körbe lehet járni. Legyen a helyiség mindenhol kellően tágas és az elrendezéssel segítsük a tájékozódásban a vevőt. Klasszikus példa az IKEA mesterien kidolgozott belső tere, ami az áruház terén át egy úton végigtereli az ügyfeleket - ha már egy kilométert ment, csak vesz valamit alapon.

A látványos eredményért használj design elemeket

A siker alapja, hogy a látogatás a vevő számára kellemes élmény legyen. Ennek számos eleme van, például a jó megvilágítás, a különböző egymással harmonizáló dekor elemek. A megfelelő pontokon szem elé helyezett termékcsoportok, az érdekes áruk szigete is stratégiai jelentőségű, hiszen itt el lehet időzni egy kicsit. Még ha az eladók nem is mennek oda a betérő vásárlókhoz, az utóbbiaknak akkor is olyan érzésük lehet, hogy gondoltak arra, hogy lekössék a figyelmüket.

A kényelem érzését alapozza meg az igényes padlóburkolat is, a prémium érzést keltő, szép színhatású szőnyegek. Az egyedi szőnyeg akár tudat alatt is otthonos, jó hangulatot kelt, vendégmarasztaló hatású. Fontos, hogy ezek az elemek is beleolvadjanak a belső tér és a márka stílus- és színvilágába.

Lehetnek a szőnyegek bátran különlegesek, ha az alátámasztja az üzlet arculatát.

Érdemes alkalmazni rajtuk az üzlet logóját.

Adj a részletekre: tervezd meg a fényeket, az illatokat és a zenét is

Az apró figyelmességek, amikért nem kell fizetni - például egy vízautomata, vagy ingyenes toalett - mind meghálálják magukat. Vásárlásra és visszatérésre ösztönöz egy hangulatos kávézó rész is az üzlet belső terében, vagy egy elkerített játszósarok, ahol kicsit letehetjük a gyerekeket játszani.

Nagyon fontos a hangulat megteremtésében a fény, a zene, valamint a bolt illata is. Ha betérünk a nagyobb ruházati üzletláncok egy-egy egységébe vagy egy parfümériába, jellegzetes illatot fogunk érezni. Nem véletlenül, ezek az érzékeinket stimuláló hatások ugyanis - ha nem is tudjuk - meggyőznek arról, hogy jól érezzük magunkat az adott helyen.