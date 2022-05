Tippek otthonunk kuckósításához

Olykor-olykor jólesik „bekuckózni”, élvezni az otthon hangulatát, a házunk, lakásunk szépségét. Következő tippjeink segítenek még barátságosabbá, kellemesebbé tenni a lakásban töltött időt.

Az otthon mindenki számára mást jelent. Van, aki a nyugalmat, van, aki a vidámságot, és van, aki a lelki békéjét találja meg benne. Egy biztos: az otthon az a hely, ahol jól érezhetjük magunkat. Legtöbben nem töltünk túl sok időt otthon, de a munkanap vége és a lefekvés közötti idő kellemes eltöltése nagyon fontos. Otthonunk kényelmében átértékelhetjük a napot, kikapcsolódhatunk, összeülhetünk a barátokkal, családtagokkal, megnyugodhatunk, kiereszthetjük a gőzt.

Ehhez olyan otthont kell kialakítani, ahol kedvenc bútoraink és a dekoráció összhangban vannak, amely megnyugtató, kellemes energiát áraszt magából.

Íme három hasznos tipp ahhoz, hogy hogyan is dekorálhatjuk a négy falat nyugalmat keltő, békés, családias fészekké, egy olyan hellyé, ahová örömmel térünk haza.

Készíts egyedi vászonképet!

A családi fényképes vászonképek minden otthonban jól mutatnak, legszebb emlékeinktől lesz személyes a dekoráció, ezektől a képektől egyedi lesz az otthon, hiszen a családi fotóink a mi életünket mutatják be, rájuk nézve eszünkbe jutnak életünk legszebb napjai. A családi fotók mellett életünk nagy napjáról csillagtérképes vászonképet is készíthetünk, mely különleges, látványos, egyben személyes is: nem mindenki tudhatja, hogy az adott nap csillagtérképe mit is jelent számunkra, mi az a fontos dátum, amelyet otthonunk falára tettünk. A vászonkép készítés ma már gyerekjáték, ha eltervezted, hogy mit szeretnél a kuckódban látni, csupán feltöltöd a képed, kiválasztod a méretet, megadod az adataid, és pár nap elteltével már viszi is a futár álmaid faliképét!

Matricázz!

A falmatrica egyszerű, de nagyszerű módja annak, hogy inspirációt kapj a nap bármely szakaszában. Akár a fürdőszobában, az irodában, a halószobában, a nappaliban vagy bárhol máshol vagy, jól jön, ha egy idézetes falmatrica jobb kedvre derít! A falmatricák bármilyen üres falat kreatívvá és fantáziadússá tesznek. Hagyd, hogy a szavak ösztönözzenek, töltsd fel otthonod bármely pontját pozitivitással.

Nem csak az idézetes matricák teremthetnek otthonos hangulatot. Függetlenül attól, hogy sportrajongó, film-őrült vagy könyvmoly vagy, a falmatrica jó választás otthonod kuckósításához. Használj olyan falmatricát, amely illik személyiségedhez, hobbidhoz. A számítógépes játékok, XBOX, PlayStation rajongóknak például nagyon jó dekoráció lehet egy gamer falmatrica, mely igazi gamer kuckóvá varázsolja a szobát.

Válassz hozzád illő használati tárgyakat!

A lakás kuckósításához nem elég megtalálni a tökéletes bútorokat és dekorációkat! Szerezz be olyan tárgyakat, melyek illenek az otthonod hangulatába, de még inkább illenek a személyiségedhez! Ha már megvan a tökéletes kuckód, bármikor megpihenhetsz benne egy meleg kakaó, tea, vagy kávéval teli bögre társaságában!

