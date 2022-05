A gyerekek nagy örömére egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a kerti kis játszóterek, amiknek elengedhetetlen eleme a játék csúszda is. Nem csoda, hiszen még felnőttként is tökéletesen értjük, miért olyan vonzó a gyerekek számára a sebesség és a siklás izgalma. Azonban mielőtt belevágnánk az udvar mini élményparkká alakításába, fogadjunk meg néhány jótanácsot!

Ha a következő szempontokat figyelembe vesszük a vásárlásnál, a felhőtlen szórakozásról és a gyerekek biztonságáról is egyszerre gondoskodhatunk.

Biztonságos-e a választott csúszda?

A legfontosabb, hogy csak megbízható forrásból, lehetőleg egy ismert játék webáruház kínálatából válasszuk ki házi játszóterünk fő attrakcióját. A saját kezűleg fabrikált, vagy a világ másik feléről, olcsó, de kétes hírű oldalakról rendelt darab jobb esetben csak nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, rosszabb esetben viszont rendkívül balesetveszélyes is. A megbízható kereskedők és márkák kínálta termékek minden esetben rendelkeznek biztonsági tanúsítvánnyal.

Mekkora gyerek csúszda a jó csúszda?

Önmagában nem elég, hogy az adott csúszda gyerekeknek, házi használatra készült. Nem mindegy, hogy babacsúszdában gondolkodunk, vagy kisiskolások hétvégéit szeretnénk kalandosabbá tenni. A gyerekek kora és fizikai méretei mellett néhány egyéb praktikus szempontot is érdemes átgondolni. Csak kerti használatra szánjuk, vagy nem árt, ha télen, rossz időben be tudjuk vetni a gyerekszobában is? Hasznos, ha összecsukható, és a csomagtartóban könnyen magunkkal vihetjük a nagyiékhoz vagy nyaralásra?

Milyen anyagból készüljön a csúszda?

A legtöbb gyerek csúszda műanyagból vagy fémből készül. A műanyag főleg a legkisebbek számára ideális választás: általában magasított az oldaluk, ami megkönnyíti, hogy a gyerkőc a csúszás teljes ideje alatt a csúszdán maradjon, illetve stabilak és időjárásállóak.

A fém csúszdák általában már az idősebb kalandorok igényeit is tökéletesen kiszolgálják: változatos méretben és formában kaphatóak. Ha el akarjuk nyerni egy kiskamasz elismerését, egy komolyabb hullámos vagy kanyargós csúszdával nem lőhetünk mellé! Szerencsére a fém játék csúszdák is időtállóak, a kistesók szórakozását is bebiztosíthatjuk velük.

Mire figyeljünk a csúszda környezetének kialakításánál?

Az élvezetes játékhoz a biztonságos játék csúszda beszerzése mellett nem szabad elfeledkeznünk a biztonságos földet érésről sem. A csúszda helyének kiválasztásakor vegyük figyelembe, elég puha, füves- e a talaj ahhoz, hogy a lesiklás végén gyermekünk biztosan ne üsse meg magát! A tökéletes felületet gumilapok elhelyezésével is megteremthetjük: így egy magas fémcsúszda vagy egy babáknak készült termék esetében sem kell a talaj miatt aggódnunk.

Mi mindent lehet még kihozni egy játék csúszdából?

Nagy népszerűségnek örvendenek a moduláris felépítésű, vagyis a további elemekkel bővíthető csúszdák. Az így folyamatosan növelhető játszótér korlátainak természetesen csak a fantáziánk szabhat határt, de lássunk néhány jól bevált, valóban praktikus kiegészítőt:

Tetőrész

Csúcsos, tornyos, kupola: sokféle változata létezik, de a tető mindig több, mint puszta dekoráció. A legfontosabb előnye, hogy véd a napsütéstől. Főleg a kisebbek hajlamosak elkalandozni a csúszda tetején, a magasból szemlélni a világot, örülni a felfelé megtett útnak. Ezt a diadalittas időszakot jótékonyan „árnyékolja” be a buksijuk felé tornyosuló elem, ami a napszúrás mellett a hirtelen lezúduló esőtől is hatékony védelmet nyújt.

Homokozó

A csúszda mellett kétségkívül a kerti játszóterek legnagyobb slágere a homokozó, amit praktikusan a csúszda alatt is elhelyezhetünk. Így nem csak helyet spórolhatunk meg, de az árnyékolás/esővédelem problémáját is egy csapásra megoldottuk! Már csak egy homokozó szett kell, és egész napra lefoglaltuk a legmozgékonyabb csemetét is!

Medence

Forró nyári napokon mi sem esik jobban, mint a csúszdáról egyenesen a hűs habokba csobbanni! A saját víziparkhoz ráadásul nincs szükség semmilyen bonyolult szerkezetre: egyszerűen állítsuk a csúszda végét egy felfújható kerti medencébe. Az egész család imádni fogja!