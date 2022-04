Milyen konyha divatos manapság?

A mostani trendekben nagy hangsúlyt kapnak a fényes felületek, ezért a modern konyhabútorok gyakran magasfényű bútorlapból készülnek, valamint a padló is gyakran kap ilyen burkolatot. A fogantyúk szinte teljesen eltűntek, helyettük nyomással nyitható ajtók és fiókelőlapok jellemzőek. Ha mégis szeretnél fogantyút, az egyszerű, vízszintesen elterülő típusok közül válassz! A főszereplők tehát a letisztult, sima felületek, minél kevesebb díszítés.

Ami a színeket illeti, a fehér és a szürke itt is dominálnak, de nem ritka a fekete konyhabútor sem. Egyre gyakoribbak ugyanakkor az élénk árnyalatok – ezt a lehetőséget is érdemes megfontolni, ha valami egyedibbre vágysz. A természetes hatás szerelmesei pedig továbbra is választhatnak fa mintás bútorlapot, ami sosem megy ki a divatból!

Hogyan rendezheted be az étkezőt?

Az étkezők esetében is a letisztult stílus kerül előtérbe, minél kevesebb fölösleges tárgy, és minél több tér. Az egyszerű vonalú asztalok mellé ugyanakkor olyan székek kerülnek, amelyek esetében nagy hangsúlyt kap a kényelem: párnázott, már-már fotelre hajazó székek foglalnak helyet az asztaloknál.

Az étkező fő díszeiként alkalmazhatod a porcelán étkészleteket, amik egyáltalán nem csak egyszerű darabok lehetnek: nyugodtan válassz gazdagon díszített, különleges tányérokat, amik igazán ünnepivé teszik az összhatást az asztalon. Ne feledkezz meg ezek tárolásáról sem: a helyiség hangulatához illeszkedő tálalószekrényben minden kényelmesen elfér, és továbbra is rendezett marad az összhatás.

A szőnyeg, a függöny, valamint a terítő pedig kiválóan kiegészítheti az összképet, ha körültekintően választod meg őket. Fontos, hogy passzoljanak egymáshoz, valamint az egész helyiség hangulatához. Így az étkező is egy olyan helyiség lesz, ahová minden nap örömmel ülsz le!