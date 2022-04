Ha tovább olvasol, azt is megtudhatod, hogy miért éppen most jó belevágni egy kis renoválásba, sőt néhány hasznos, gyakorlati tippet is kapszhatsz, ha nincs ötleted, hogyan dobd fel a lakásodat – mindezt fillérekből.

Miért éppen tavasszal?

Több szempontból is ez az évszak a legjobb, ha lakásfelújításba kezdesz. Kezdjük rögtön az időjárással: ilyenkor már nem röpködnek a mínuszok, de még a napos órák is hosszabbak. Így nemcsak, hogy egy sor télen halogatott feladatot elvégezhetsz – például egy helyiség kifestését –, de még gyorsabban is haladhatsz, hiszen nem kell minden nap 3-4 óra körül lefújni az aznapi munkálatokat. Szintén említésre méltó a felújítás spirituális vonzata. A tavasz az újrakezdésről, a régi elengedéséről, valamint a külső és belső megújulásról szól – és ha ezt az otthonod is tükrözi, a változás sokkal mélyebbre hatolhat.



De említhetünk más, gyakorlati aspektusokat is. Ilyen például a lakáspiac, ami tavasszal szintén feléled téli álmából. Így, ha költözésen gondolkodsz, érdemes egy kis időt rászánni a renoválásra, és csak utána feladni egy hirdetést.

Dobd fel az otthonodat fillérekből!



Valljuk be, a lakásátalakítás – akár még a kisebb renovációk is – gyakran eget rengető összegekbe kerülhet. Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy idén tavasszal mégsem kell mélyen a pénztárcádba nyúlnod azért, hogy egy kicsit úgy érezhesd, egészen megújult az otthonod? Elsőre lehet, hogy nem hiszel nekünk, ezért most néhány példán keresztül megmutatjuk!

Szelektálj!

Mielőtt belefognál a nagy tavaszi átalakításba, muszáj helyet csinálnod az új dolgoknak. Egyébként is a tavaszi szellemiség része az újrakezdés, ami lehetetlen lenne anélkül, hogy elengeded a régit. Szóval nézd át szépen a fiókokat és beépített szekrényeket: a használaton kívüli ruháktól kezdve a régi fazekakon át, a sosem használt parfümökig szabadulj meg mindentől! Amit lehet, ajánld fel jótékony célra!

Ajtódísz

Az első benyomás nagyon fontos, nemcsak a vendégek érkezésénél, hanem akkor is, amikor te magad hazaérsz. Egészen másként tekintesz majd a lakásodra, ha egy csodás ajtódísszel feldobott ajtó vár egy hosszú nap után. Ha nem akarsz túl sokat rákölteni, vásárold meg az alapanyagokat egy hobbiboltban, és készítsd el te magad!

Friss falak

Egy kicsit nagyobb meló, de olcsó és nagyon megéri: teljesen más hangulata lesz egy helyiségnek, ha átfested a falait. Az is megoldás, ha csak egy-egy falfelületet festesz lesz valamilyen élénk, megkapó színnel – a hatás nem marad el! A bátrabbak tehetnek fel tapétát is. Válassz valamilyen jópofa, vidám mintával és színnel készült darabot!

Szőnyegek

A szobák atmoszféráját a falak mellett elsősorban a padló határozza meg. Ha most egy rideg kőpadlón vagy egy egyszerű hajópadlón sétálgatsz, érdemes befektetned egy új szőnyegbe. Most biztosan azt gondolod, hogy ez egyáltalán nem olcsó mulatság, de nézz körbe az akciós szőnyegek között, ahol kedvező áron találhatod meg az igazit!

Zöldíts!

Ha tavasz, akkor újjáéledő természet – ezt csempészd be az otthonodba is! Azt javasoljuk, hogy a hamar elmúló vágott virágok helyett válassz cserepeseket! Ha azt gondolod, hogy képtelen vagy életben tartani őket, akkor válassz pozsgásokat, amiket szinte lehetetlen tönkretenni. Meglátod majd, mennyire fel tudja dobni egy szoba – és az ember – hangulatát egy-egy zöld folt a lakásban!

Párnák

Sokat változtathat a nappalin, ha egy kicsit átszínezed – mégpedig textilek segítségével. Néhány új díszpárna - például kellemes, tavaszi pasztellszínekben - teljesen új fényt vet majd a lakás legfontosabb helyiségére. Egy kicsit többe kerülhet, de ugyanezt megteheted plédekkel, takarókkal is, amelyeket a kanapén rendezel el. Arra figyelj, hogy a színek összhangban legyenek egymással!

Az illatkérdés

Nem is gondolnád, milyen nagy hatással van egy otthon atmoszférájára az illat, amelyet áraszt! Ha van egy bevált pálcikás illatosítód vagy gyakran használt illatgyertyáid, most cseréld le őket egy frissebb, üdébb változatra! A boltokban ma már több tavasz által inspirált illóolajat is találhatsz.

Képcsere

Ha szereted közszemlére bocsátani a családi és baráti fotóidat, illetve van kitéve jó pár fotód, festményed vagy más műalkotásod az otthonodban, akkor itt az ideje, hogy egy kicsit átvariáld őket! Akár foghatod és egytől egyig lecserélheted mindet – ez jó időbe telhet –, vagy a helyükön is változtathatsz. Mostanra biztosan annyira megszoktad őket, hogy nagy különbséget fog jelenteni egy ilyen kis átalakítás is.

Rendezd át!

A legolcsóbb ötlet: ez ugyanis ingyenes. A bútoraid nyilván azért vannak úgy elhelyezve, ahogyan, mert így kényelmes és így szoktad meg. De mi lenne, ha egy kicsit újragondolnád az egészet? Told át a kanapét, szerelj át néhány polcot vagy fúrj át pár képet! Ez teljesen ingyen van – egyedül időigényes –, mégis egészen új összképet kaphatsz.