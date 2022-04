A kiváló renoméval rendelkező Pindurka Bababolt az Ország Boltja minőségi díjakért folyó versenyén belül a baba-mama kategóriában a rangos II. helyezésben részesült! Ezen mi csöppet sem csodálkozunk, ugyanis a Pindurka webshop a fennállása óta töretlen népszerűségnek örvend a kismamák és leendő anyukák körében – nem véletlenül. Az elképesztően színes spektrumon mozgó felhozatal, amely a gyermeknevelés összes szféráját lefedi, a felhasználóbarát online platform, a példátlanul baráti árak és az ügyfélközpontú, barátságos, segítőkész kiszolgálás most meg is hozta eredményét.

A Pindurka.hu kiskőrösi online bababolt, a Minőségi díj II. helyezettje

Az Ország Boltja a magyarországi webáruházak legnívósabb versenye, immáron több mint egy évtizede tartja lázban a hazai webshop tulajdonosokat. A tét nagy, a hatalmas presztízsű elismerésre pedig méltán lehetnek büszkék a nyertesek. A rendre az Árukereső.hu által megszervezett versenyen 2021-ben több mint 2200 webáruház indult el – ebből az elképesztően széles mezőnyből a kiskőrösi bababolt pedig dobogós II. helyezett lett a kategóriájában. Hiteles visszajelzés ez a közkedvelt kereskedőről, ami igazolja a megrendelőinek, vásárlóinak töretlen bizalmát és szeretetét – hiszen a rangos Ország Boltja verseny alakulását, így végeredményét is tulajdonképpen a fogyasztók szavazatai döntik el.

Hatalmas választék, egyedülálló árak, minőség, amely nem képezheti alku tárgyát

Kívánhatnánk-e ennél többet? A gyermekeink kizárólag a legjobb minőséget érdemlik mindenből. Legyen szó baba és gyerek ruházati egységekről, babaápolási készítményekről, játékokról, etetési kiegészítőkről, kismama termékekről, babakocsiról vagy pihenőszékről, a Pindurka Bababolt példátlanul színes skálán mozgó palettáján minden fontos produktumot, kiegészítőt és kelléket megtalálunk ahhoz, hogy a család szeme fényét gondos, féltő szeretetben neveljük fel.

Sokan választják a személyes átvételt

Már önmagában a tény is rengeteget mesél a Pindurka ügyfélbarát csapatáról. Nemcsak Kiskőrösről, de a környék kisebb-nagyobb településeiről is özönlenek a vásárlók a személyes átvétel miatt. Kalocsáról, Kecskemétről, Kiskunhalasról és Kiskunfélegyházáról is érkeznek vevők, élve a személyes átvétel lehetőségével – ezt pedig elsősorban a segítőkész, kedves kiszolgálásnak tudhatjuk be.

Mit tartogat a jövő?

A Pindurka kiskőrösi bababolt profi gárdájának nincs megállás. A kifogástalan, kompromisszumoktól mentes minőség elvétől fűtve a jövőben is nagyszerű, megbízható és színvonalas, emellett kitűnő árú termékekkel várják a kedves vásárlókat, akik, mint ahogyan már megszokhatták, most is számtalan kihagyhatatlan akció közül válogathatnak.