Gyertyát szinte bármivel készíthetünk

A gyertyák olvadáspontja körülbelül 45-60 fokon következik be – attól függően, hogy paraffin vagy viasz alapanyagúak. Ezért szinte bármilyen formába önthetőek, ami bírja ezt a hőfokot. Készíthetünk gyertyákat teáscsészékkel, vagy kiönthetünk üreges fadarabokat és köveket is. Színezhetjük kedvünkre pigmenttel, csillámmal vagy természetes anyagokkal, továbbá illóolajokkal és fűszerekkel illatosíthatjuk őket. Számtalan lehetőségünk akad gyertyakészítés terén. Aki viszont nem akar bajlódni a kellékek külön beszerzésével, az már komplett készletet is megvásárolhat, például az Alza áruházából.

Rusztikus, természetes és tökéletlen

A rusztikus, a natúr és a jól láthatóan kézműves gyertyák idén is sokak kedvencei. A természetességet keltő henger, geometrikus vagy tömb gyertyák rusztikus hatását texturált felületük, valamint tökéletlenségük adja. A legtöbb lakberendezési üzlet pontosan az ilyen gyertyákat kínálja aranyáron. Jó hír viszont, hogy ezeket mi magunk is könnyedén elkészíthetjük. A művelethez nincs másra szükségünk, mint öntőformákra – ezek lehetnek szilikonformák, amiket sütéshez használunk –, továbbá lábasra, kanócra és gyertyaviaszra. A kanócot belehelyezzük a formába, és egyszerűen felöntjük a felmelegített viaszt vele. A rusztikus hatás elérésének viszont van pár külön trükkje. A kész gyertyákat a formából kiszedve még meleg állapotukban belehengergetjük valamilyen textúrát adó anyagba. Ez lehet homok, kavics vagy akár kávé is. Ezzel különleges felületeket adhatunk gyertyáinknak. Ez úgy is kivitelezhető, ha egyenesen homokba öntjük ki a viaszt. A homokba előtte mondjuk konzervdobozzal formát nyomunk. Rusztikusságot egyébként többféleképpen is el lehet érni. Ha például meleg vízzel elegyítjük a viaszt és úgy öntjük ki, akkor olyan felületet kapunk, ami buborékos marad – tehát rusztikus. Akkor is a rusztikusság egy más formáját kapjuk, ha hagyjuk a viaszt kicsit dermedni, vagy szilárd viaszdarabokat keverünk hozzá közvetlen öntés előtt.