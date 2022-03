A Hírös - Kecskemét Vízi Sportegyesület tagjainak immár 5. alkalommal volt lehetőségük arra, hogy részt vegyenek a tavaszi montenegrói edzőtáborban. A kajak-kenusok az Adriai-tenger délkeleti partján fekvő, festői szépségű Kotori-öbölben készülhettek fel az idei versenyszezonra.



A hegyekkel körbevett mediterrán öbölben fantasztikus élményekkel gazdagodtak a kecskeméti evezősök. Az élményeikről Kutasné Balla Erika, az egyesület elnöke adott számot.



A vidám csapat – a 21 vegyes korcsoportú gyermek, az edzők és kísérő szülők – március 10-én érkezett meg a Kotori-öbölbe, ahol 9 napot töltöttek el. A kora tavaszi időjárás már alkalmas volt a nyílt vízi edzésekre, napi 3-szor szálltak vízre.

A kajak-kenu vízi sport, az edzésprogram a téli időszakban alapozó edzésekkel telik, hiszen ilyenkor kell felépíteni azt az erőnlétet, amit majd a nyári edzéseken és a versenyeken tudnak hasznosítani a sportolók. Hosszútávú futásokkal, kondiedzésekkel és úszással telnek az edzések októbertől márciusig, amíg a víz és levegő hőmérséklete nem engedi a nyílt vízi edzéseket, melyek jó idő esetén Kecskeméten a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban biztosítottak.

A montenegrói edzőtáborban a napi edzésprogram már reggeli előtt elkezdődött. Hőmérséklettől függően a napot 5-6 km futással vagy egyórás technikai evezéssel nyitották, majd csak ezután következett a reggeli elfogyasztása. Az evezés délelőtt folytatódott, körülbelül 2 óra hosszat voltak vízen a gyerekek. Ebéd után újra evezés következett, de vacsora előtt még egy kondiedzés is terítékre került. Mindezek mellett a sportolók keményen megküzdöttek a természeti elemekkel is, amikor a hirtelen feltámadt viharos szél partra vetette őket.

A jó hangulatot fokozta a békés, kristálytiszta víz, a ragyogó kék égbolt és háttérben a havas hegycsúcsok látványa, melyekkel nem lehetett betelni. Ám kétségkívül a legkülönlegesebb pillanat mindenki életében az öbölbe látogató delfincsapat látványa volt.

Kutasné Balla Erika az Egyesület nevében köszönetét szeretné kifejezni a segítségért, a szervezésben közreműködőknek. Egyesület részéről: Rózsahegyi Zoltánnak, Kovács Tamásnak, Rozmán-Gál Annamáriának, Duvenbeck Immo Kft. részéről: Szabó Gyulának, de mindenekelőtt a Duvenbeck Immo Kft. ügyvezetőjének, Németh Attilának. A Duvenbeck Immo Kft. rendszeresen támogatja a sportolók utazását. Támogatásának köszönhetően az Egyesület sportolói évente többször tudnak részt venni edzőtáborokban, mint most Montenegróban is, emellett magyar versenyeken, ahonnan egyre többször térnek haza csillogó érmekkel is. Bíznak benne, ez idén is így lesz.