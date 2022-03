A több évtizedes megmérettetés végre visszatérhet eredeti szellemiségéhez, idén ismét öt települési kategóriában – a kis falvaktól a nagyvárosokon át a fővárosi kerületekig – személyes jelenléttel történő zsűrizéssel hirdeti meg a versenyt a Magyar Turisztikai Ügynökség. Ismét nagy hangsúlyt fektet a szervezőbizottság a települések személyes bejárására, az elért eredményeik helyszíni megismerésére, hiszen a zsűrizés a közösségek számára is ünnepi alkalom, és a szakmai eszmecserére és tanácsadásra is kivételes lehetőség. Ebben az évben harmadszor várják a határon túli magyarlakta települések jelentkezését is.

Forrás: Virágos Magyarország

Az idei év azért is fontos, mert megkezdődik a felkészülés a verseny jövőre esedékes 30. évfordulójának megünneplésére.

„A Virágos Magyarország nemcsak a helyi közösségek számára jelentős mozgalom, hatása mára jóval túlmutat a virágos településkép fontosságán. Ezért 2023-ban méltóképpen szeretnénk majd megünnepelni a jubileumot” – fogalmazott Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója.

Forrás: Virágos Magyarország

„Tavaly vezettük be azt az újítást, hogy a települések egy-egy zöldfelület-fejlesztési projekttel, vagy akár környezeti nevelési programmal is jelentkezhetnek tematikus díjakért. Ez idén is sok település számára teremti meg a részvétel lehetőségét” – emelte ki Borbás Marcsi, a verseny fővédnöke. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az idei év kiemelt témáját a települések és a környező táj kapcsolatát erősítő tanösvények és a zöld tematikus útvonalak képezik.

„A klasszikus tanösvények mellett kifejezetten várjuk a parkokat, kerteket, híres fasorokat vagy legendás fákat érintő városi tematikus útvonalakat bemutató pályázatokat is” – tette hozzá az ismert televíziós.

Forrás: Virágos Magyarország

A szakmai elismerés mellett értékes díjakért is zajló önkormányzati versenyről a www.viragosmagyarorszag.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők, illetve érdemes követni a kezdeményezés Facebook oldalát a folyamatosan érkező hírek a közönségszavazás részletei miatt.

Forrás: Virágos Magyarország

További információ:

www.viragosmagyarorszag.hu

facebook.com/viragosmagyarorszag

www.youtube.com/viragosmagyarorszag