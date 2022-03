Szilvási József, a cég egyik tulajdonosa elmondta: bár kisebb alapterületen, de ugyanolyan széles választékkal várják a vásárlókat. Továbbra is törekszenek arra, hogy elsősorban magyar őstermelőktől szerezzék be a friss zöldség-­gyümölcs kínálatot, valamint hazai állattartóktól a húsokat, húskészítményeket. A termékválasztékot eddig is meghatározta a széles biokínálatuk, mely a jövőben is marad, sőt bővül a vevői igények tükrében.

A látványtervek tökéletesen sugallják a belső tér ízléses, modern kialakítását.