Soha nincsen eléggé korán a ráhangolódáshoz. Ugyan jelen pillanatban úgy tűnik, hogy tél tábornok kitart, a csípős hajnalokat zimankós nappalok követik, de valójában a naptár nem csal, s a csillagok sem tévednek. Közeledik a tavasz, settenkedve a fogakat vacogtató hideg nyomában jár.

Úgyhogy akár most is beindulhat a nézelődés, a válogatás. A CCC széles spektrumot bejáró termékpalettája a sokszínűség jegyében tetszeleg. A modellek szemeket gyönyörködtetőek, ám tulajdonságaikban jóval többet kínálnak, mint egyszerűen a szépség. Bár kétségtelen, hogy utóbbi előny rengeteget nyom a latba. Viszont ezek az alternatívák komfortosság és biztonság terén is kimagaslóan teljesítenek. Hogy ez mit jelent? Minőségi feltételeket.

A tavaszi lábbeli bírja a strapát?

Igen, kénytelen. A tavasz még a legnagyobb jóindulattal sem a napsütésről szól kizárólagosan. Az esőcseppek, mint tudjuk, aranyat érnek, főleg májusban. És a hevesebb széllökések sem költöznek el a téli periódus leteltével. Az viszont tény, hogy a hőmérséklet, különösen napközben, többnyire barátinak mondható. Az viszont vitán felül álló, hogy az optimális cipő arról ismerhető fel, hogy minden környezeti hatás ellenére is helytáll. Akár még egy váratlan hóviharban is, amit aztán a kisütő nap nyalábjai pillanatok alatt tócsává olvasztanak.

Forrás: ccc.eu/hu

A vízlepergető anyag kifejezetten taktikus választás, hiszen így a nagyobb esőzések sem okozhatnak fennakadást. De természetesen annak, aki imádja a szövet lábbeliket, nem szükséges a bőr típusok mellett határoznia. Bármi és minden elérhető online, a CCC webáruházában, vagy személyesen, országszerte az üzletekben. Akinek a próbálás szervesen hozzátartozik a cipővásárláshoz, annak ezt a lépést nem érdemes átugrania. Azonban akinek tökéletesen elegendőek az online elérhető információk, annak a weboldal könnyen, gyorsan kezelhető felületet kínál az eredményes rendeléshez.

Messze még a nyár?

Eddig épp csak belekóstoltunk a tavaszba, de szinte azonnal felmerül annak a dilemmája, hogy mikor toppan be a nyár. S nem a véletlen műve ez az asszociáció, hiszen az elmúlt években e két hónap gyakorlatilag együttes erővel tört be. Elképzelhető, hogy néhány tavaszias hét után a nyár veszi át az irányítást. Tehát jelenleg bármennyire is futurisztikus ötletnek hat, ildomos körbenézni a nyárra szánt lábbelik között is. Jöhetnek a szandálok, topánkák, de a sportcipőket sem érdemes véka alá rejteni.

Forrás: ccc.eu/hu

Ha az időben felkészülés stimmel, akkor az időjárás egészen egyszerűen nem generálhat olyan fordulatokat, amik megakaszthatnák a stílusos ruházkodásunkat. Egyetlen pillanatig sem kell lemondanunk a divatosságról és persze az aktuális meteorológiai helyzethez igazodó megjelenésről.