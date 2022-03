A munkából hazaérve 2-3 órányi fűnyírással kellene megkezdenünk a hétvégi partira való felkészülést… Felbúgnak a motorok, előkerülnek a zöldhulladékzsákok, rójuk a kertet fel és alá. Hányszor ábrándozunk mindeközben arról, milyen csodálatos lenne, ha mindig egy, már gondozott kert látványa fogadna minket itthon? A Husqvarna két, illetve négy keréken nyújtja nekünk a megoldást: az Automower® nem csak egy fűnyíró. Egy robotizált koncepció, amely elvégzi helyettünk a munkát, felügyelet nélkül, éjjel-nappal.

A ROBOTFŰNYÍRÓK fejlesztése a 90-es években kezdődött, amikor szinte minden iparágban megindult a robotizáció. A Husqvarna svéd vállalat, amely az 1600-as évek végétől kezdve fegyvergyárként működött, majd idővel háztartási eszközök gyártására állt át, és szinte azzal egy időben kezdett bele a robotfűnyírók gyártásába, ahogy az Electrolux elkezdte a kísérletezést a robotporszívókkal. Ugyan az utóbbi eszköz hamarabb tett szert nagyobb népszerűségre, a Husqvarna csakhamar a robottechnológiával foglalkozó gyártók legnagyobbikává nőtte ki magát. Ma már az okosfűnyírókból is évente több százezer darabot ad el a svéd vállalat.

A robotfűnyíróink nagy része magánudvarokba kerül, de egyre többen ismerik fel az ipari felhasználásban rejlő lehetőségeket is. Az, hogy az Automower teljesen automatikus, halk, biztonságos és környezetbarát, mind a magánszemélyek, mind pedig a vállalkozások számára kifejezetten vonzóvá teszi a terméket.

Ha kertes házunkat, nyaralónkat szeretnénk vele rendben tartani, a gyors telepítést követően gombnyomás nélkül, mobiltelefonos applikációról, de a Google Home- és Amazon Alexa-kapcsolatnak köszönhetően akár hangalapú utasításokkal is kérhetjük a munkakezdésre, melyet követően nem lesz dolgunk az eszközzel. A Husqvarna Automower® ugyanis teljesen automatikus, egy kijelölt területen belül önállóan és folyamatosan dolgozik. Véletlenszerű haladási mintájának köszönhetően eltalál a kert minden sarkába, gond nélkül kezeli az időjárás viszontagságait, valamint a nehéz terepet, beleértve akár a 70%-os lejtőket, gödröket, sőt még az olyan ideiglenes akadályokat is, mint a lehullott fenyőtobozok vagy gyümölcsök. Amiatt sem kell aggódnunk, hogy hova tegyük a lenyírt füvet, hiszen az Automower® fűnyesedéke gyakori használat esetén csak néhány milliméter hosszú, amely a talajra hullva talajtakaróként funkcionál, és trágyázza a pázsitot.

Kifinomult érzékelői veszély esetén azonnal leállítják a fűnyírót, a professzionális kezelőfelülete pedig az illetéktelen és szakszerűtlen beavatkozásokkal szemben nyújt védelmet. Ha egy Automower® fűnyírót ellopnak, a termék azonnal zárolja magát, aktiválódik a riasztás, a beépített GPS pedig megjeleníti a fűnyíró aktuális helyzetét, így nagy valószínűséggel nem marad sokáig távol tulajdonosától.

Mindemellett a szomszédokat sem fogjuk többet megzavarni a pihenésben, az Automower® ugyanis olyan csendes, hogy akár éjszaka is a dolgára engedhetjük. Legfőképpen ez az a tulajdonsága, ami nemcsak a magánembereknek, de nagyobb vállalkozásoknak, illetve a városüzemeltetésnek is a leghasznosabb lehet. Több gépünk is dolgozik strandokon, állatkertekben, üdülőtelepeken, illetve fürdők területén, ahol kifejezetten fontos szempont, hogy ne zavarjuk a látogatókat felesleges zajjal.

Az Automower® fűnyíró éjjel-nappal dolgozik, akár 5000 négyzetméteres területen is, a Husqvarna Flotta Szolgáltatás™ digitális menedzsment segítségével egy okoseszközről folyamatosan felügyelhető és követhető, költséghatékony, ráadásul minden szempontból biztonságos. Legyen szó akár saját házunk, nyaralónk néhány négyzetméteres portájáról, akár egy többhektáros területről, a Husqvarna robotfűnyírók szó szerint csendben és észrevétlenül, egy életre leveszik a vállunkról a fűnyírás terhét.

AGROKER ÁRUHÁZ

6000 Kecskemét, Halasi út 28. • Tel.: 76/506-100

• webáruház: www.agroker.hu

Nyitvatartás: h–p 7.30–17.30, szo 7.30–12.00