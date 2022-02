Az ötéves, érettségi és szakmai végzettséget is biztosító technikumi, illetve a hároméves szakképzési osztályok mellett felnőttképzés keretében rövidebb tanulmányi idő alatt is lehetőség van szakmát tanulni az iskolában. Érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők akár egy év alatt is szakmai végzettséget szerezhetnek.