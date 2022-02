Hol lehet megkóstolni az nemzetközi aranyérmes pezsgőt?

Érdemes ellátogatni az említett 52.számú főút mellett lévő „kéttornyos épülethez” – borházhoz. Itt található a 45 főt befogadó vendéglátóhely, palackozóüzem, érlelő pincészet illetve közelben egy apartmanház is, ahol a borkóstolóra érkezők pihenhetnek meg éjszakára. Itt található a szőlőterület túlnyomó többsége is, mely a tetőteraszunkról még izgalmasabb élményt nyújt. A családi vállalkozás központjában az aranyérmes Izsáki Arany Sárfehér Brut Nature kóstolása mellett más helyi szőlőfajtából készült borokkal is megismerkedhet a látogató.