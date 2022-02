A verzió: Egy egyenletes, csupán egyszer vagy kétszer festett, nem koszos fal esetén nem kell eltávolítanod a festékréteget. Elég letisztítani a falat, csiszolópárnával vagy falcsiszoló zsiráffal átmenni a felületen, majd portalanítani a falat és egy mélyalapozóval átkenni azt. Erre azért van szükség, mert a festék nem tapad jól poros felületre. A portalanítás után viszont mehet is fel a festék! Ez egy sokkal kevésbé munkaigényes folyamat, de előtte győződjünk meg róla, hogy a régi és az új festék összetétele kompatibilis egymással.

B verzió: Amennyiben viszont már több réteg festék van a falon, esetleg hullik is, le kell kaparni, vagy lecsiszolni. Ha repedéseket látsz a falon, öntapadós rácsos szalagot is használva glettanyaggal javítsd ki. Ha nagyon egyenetlen az egész fal, leglettelheted az egész felületet is. Várd meg, amíg megszárad a glett, majd csiszold le a falat. Ezután a már ismerős portalanítás és mélyalapozás következik, utolsó lépésben pedig ismét maga a festés.