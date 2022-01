Platformos talpak

Na, persze itt ne a kétezres évek Spice Girls ihlette darabjaira gondoljunk. Inkább a vastagabb talpú bakancsokra, magassarkúkra, sneakerekre és chelsea-kre, amelyek előreláthatóan maradandó bérletet váltanak az örökdivatú lábbelik közé. Egyrészről praktikusak, mert nem fagy szét a lábunk egy vékonytalpú lábbeliben. Másrészt magasított talpuknak köszönhetően csinos, nőies viseletnek számítanak – a platformok miatt pedig még kényelmesek is. Ha otthon is komfortosan szeretnénk érezni magunkat, akkor platformból mindenképp újítsunk be papucsot is. Ég és föld a különbség a vékonytalpú típusokhoz képest. Például a Birkenstock az answear.hu oldalán a lehető legjobb választékot kínálja a különféle trendi vastagtalpú papucsokat illetően. Nyáron pedig mindenképp legalább egy platformos szandálra tegyünk szert – jóval kényelmesebbek, mint a szimpla magassarkú fazonok. Sokkal jobban élvezhető bennük a nyári kirándulás és a városi séta is. Vélhetően a platformos szandálok pontosan emiatt maradnak még évek múlva is a trendik. Kényelmesek és egyben dögösek, pont úgy, ahogy azt megálmodtuk.