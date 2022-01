Hatalmas bosszúságot okozhat egy határidős e-mail is, amely a rendszer nehézsége miatt nem kerül elküldésre. Azonban akár életveszélyes szituációban is jól jöhet egy mobiltelefon, például a mentő, rendőrség vagy tűzoltóság értesítése miatt. De például egy balesetveszélyes és rizikófaktorokkal teli építkezésen is minden másodperc számít egy munkagép kezelőjének utasításait illetően.