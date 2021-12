– Hogyan zajlik a mentorálás?

– Hetente többször találkozom velük, egyszer személyesen és online is tartjuk a kapcsolatot. Igyekszem minden hétvégére programot szervezni nekik. Szoktunk társasjátékozni, focizni, legutóbb a központi írásbelire készültünk fel. Középiskolai nyílt napokon is voltunk, és a közelmúltban állatkertben jártunk. Egymás mentoráltjaival is kapcsolatban vagyunk, így jött el velünk egy kislány, aki azelőtt sosem járt állatkertben és hatalmas élmény volt neki. A tavaszi félévben online kellett mentorálni, akkor virtuális tárlatvezetéseket néztünk, online szabadulószobában voltunk.