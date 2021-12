– Hogyan képzeljük el a mentorálást? Bemész hozzájuk órát tartani, vagy leültök egy asztalhoz, és egy bizonyos témáról beszélgettek?

– Ez nagyon sokrétű. Egyrészt segítjük őket a tanulásban, mert azért ez is egy fontos dolog. Most például a központi felvételire készítem fel őket, de emellett szabadidős programokat, kirándulásokat szervezünk nekik. A kommunikáció nagyon fontos, tehát hogy beszélgessünk arról is, hogy mit éreznek, mit szeretnének elérni, és hát az is, hogy az adott kistelepülésen túl is lássanak valamit. Milyen Pest, egy másik város, milyen lehetőségeik vannak.

Minden gyereket máshogy kell „megfogni”, máshogy kell hozzájuk szólni, máshogy kötődünk hozzájuk.