Ha szemügyre vesszük a piacon elérhető vasalók kínálatát, rendszerint vezetékes készülékekkel találkozunk. Nem véletlen, hiszen ez a típus a legnépszerűbb, de ez nem jelenti azt, hogy ne fontolhatnánk meg egy vezeték nélküli vasaló vásárlását. Érdemes megismerni mindkét megoldás előnyös és hátrányos tulajdonságait. A hagyományos vezetékes készülékek esetében az állandó csatlakoztatás stabil hőfokot és hőfokszabályzást tesz lehetővé, de nem feledkezhetünk meg a kábel által jelentett kényelmetlenségről. A vezeték nélküli készülékek esetében értelemszerűen nincs ilyen gond, hiszen esetükben a vasalótalp felmelegítését egy hőtároló egység végzi, így a vasalást már a zavaró kábel nélkül végezhetjük. El kell mondani azonban, hogy ilyen esetben 30-60 másodpercenként vissza kell helyeznünk a vasalót a hőtároló egységre, ahol újból felmelegszik… Ezt addig kell ismételnünk, amíg el nem készülünk a vasalással.

Mindenképpen érdemes foglalkozni a teljesítmény kérdésével, hiszen a legkisebb és a legnagyobb teljesítménnyel rendelkező készülékek képességei jelentősen eltérnek. A kereskedelmi forgalomban kapható vasalók jellemzően 1200 wattnál kezdődnek; ezek csak alkalmi használatra ajánlhatók. Gyakoribb használat esetén jó választásnak bizonyulnak az 1600-1800 wattos vasalók. 2000 watt feletti teljesítményre rendszerint akkor van szükségünk, ha a készüléket szinte napi rendszerességgel használjuk, illetve nagyobb mennyiséget vasalunk.

A vasalók minőségét alapjaiban határozza meg a talp anyaga, illetve annak kialakítása. Ma már igen széles a kínálat, különböző anyaghasználatok állnak rendelkezésre. Az alapmodellek jellemzően alumíniumból készült talppal rendelkeznek. Gyors felmelegedésre és jó siklásra képesek, ráadásul a tisztításuk is egyszerű. Az alumínium sérülékenysége miatt könnyen karcolódik. Magas hőfokon a műszálak ráéghetnek. Egy fokkal szerencsésebb választást jelentenek a rozsdamentes acélból készült talpak, de sajnos ezek is karcolódnak, illetve a műszálak tapadása rájuk is jellemző. Meg kell említeni a teflonbevonattal készült talpakat is, amelyek nagyszerű siklást biztosítanak, a teflon káros hatásai miatt azonban egyre inkább kiszorulnak erről a piacról. Egyre népszerűbbek viszont a kerámiatalppal rendelkező készülékek, amelyek nagyszerű siklást biztosítanak, a sérülékenységük speciális gyártási technológiával javítható. Napjainkban a legnépszerűbb és legjobb választásnak nevezhető ez a változat.

Ha elégedettek szeretnénk lenni a megvásárolt készülékkel, ne hagyjuk figyelmen kívül a különböző tulajdonságokat sem! Mindenképpen hasznos, ha olyan vasalót választunk, ami automata kikapcsolás funkcióval rendelkezik. Így nem kell attól tartanunk, hogy a készüléket bekapcsolva hagytuk és eljöttünk otthonról. Gőzölős vasalók esetében válasszunk vízkőmentesítés funkcióval rendelkezőt.