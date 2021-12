Teendők baleset esetén

Ez a nap is ugyanúgy indult, mint a többi, azonban csúfos véget ért és megtörtént a baj, mi a teendő ilyen esetben, vagy hova fordulhatsz? Először is nyugodj meg, fontos, hogy meg tudd jegyezni a baleset körülményeit, pontosan hogyan történt, hol történt, kik voltak az érintettek. Ezek a részletek akkor lesznek fontosak, amikor a kárbejelentőt töltöd ki, ahol aprólékosan körül kell írnod a helyzetet. Figyelj arra is, hogy ne halogasd sokáig a kárbejelentő benyújtását, ugyanis erre van egy - a szerződésben megszabott – határidő.