2021 a Toyota éve Kecskeméten!

Új, jövőbe mutató, modern és tágas szalonban várja a Toyota márka kedvelőit Kecskeméten a Linartech Autó Kft. A világ legnépszerűbb márkája az új esztendőt „Szia 21!” exkluzív kedvezményekkel indítja, ráadásul ebben az évben három vadonatúj modellel is piacra lép!

Karácsony előtt költözött új helyre a Linartech Autó Kft. Toyota képviselete. A cégcsoport a régi szalontól nem messze, az 5-ös főút mentén, a Szélmalom csárda előtt építette fel új, modern, minden igényt kielégítő Toyota-szalonját, melyet továbbra is a szakértő szerviz tesz teljessé. Sőt, immár a Toyota-csoporthoz tartozó luxus igényeket kielégítő Lexus márka is elérhető a kereskedésben.

Bende László ügyvezető és csapata maximálisan elkötelezett a japán márka iránt. A Toyota modellek teljes palettája elérhető az új szalonban, melyeket akár egyedi finanszírozással, akár bérletben is megvásárolhatnak az érdeklődők.

Brada István értékesítési vezető elmondta: több fajta finanszírozási lehetőséget kínálnak a vásárlóknak. Mindezek közül kiemelkednek a Toyota-finanszírozások, melyek keretében 2021-ben évindító kampányt is hirdettek. A Szia 21! akció keretében akár 21% kedvezménnyel is elérhetők egyes modellek.

A Toyota modellpalettája rendkívül széles vásárlói igényeket lefed. A kínálatot már őszig három új modellel gazdagítják, melyek széles körű ügyféligényeket elégítenek ki.

A sort kezdhetnénk a 2020 novemberében debütáló új Hilux ötszemélyes pickup modellel, melyet a régóta várt 2.8-as motorral szerelték, kirobbanó erővel a szegmensében.

Emellett 2021 februárjától kapható a most debütáló vadonatúj Toyota Highlander. A tágas és stílusos, hétüléses SUV-t legújabb hibrid technológiával és intelligens összkerékhajtással (AWD-i) szerelték fel. A Highlander nemcsak lenyűgözően kényelmes, hanem erős, takarékos és sokoldalú is, hogy a legaktívabb családok életmódjával is lépést tarthasson. Ráadásul a kormány által támogatott nagycsaládos programban is megvásárolható.

Tavasszal érkezik az új Rav4 Plug in Hybrid modell is, melyben a Toyota immár 24 évnyi hybridgyártási tapasztalata egyesül. A SUV kategóriás autó több mint 300 lóerejével minden más márka hasonló modelljénél erősebb, ugyanakkor tisztább és takarékosabb.

Harmadikként az év során érkezik majd a Toyota Yaris Cross, mely merőben új életérzést kínál a Crossover kategóriában benzines és hibrid hajtással. A vadonatúj, stílusos Toyota Yaris Cross ötvözi egy új generációs kisautó és egy magas építésű SUV összes előnyét. A legújabb öntöltő hibrid rendszer kategóriaelső fogyasztást és emissziót biztosít, az autóhoz megrendelhető intelligens összkerékhajtás pedig bármilyen időjárás mellett élvezetes, városbarát menettulajdonságokat garantál.

Aki új vagy használt Toyota és Lexus személy- vagy haszongépjármű vásárlásában gondolkozik, mindenképpen keresse fel a Linartech Autó Kft.-t, ahol az ügyfél-elégedettség továbbra is a legfontosabb!