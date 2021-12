Hirdetés 2021.12.06. 14:16

Cukorbetegen, biztonságban

Magyarországon ma mintegy négyezer 1-es típusú diabéteszes gyermek él. Ez az autoimmun betegség 250-300 frissen diagnosztizált gyermeket érint évente, ugyanakkor az esetek gyakorisága háromszorosára emelkedett az elmúlt 30 évben. Aggodalomra ad okot az is, hogy a betegség a hat év alatti korosztályban még az idősebb gyerekekkel összehasonlítva is aránytalan mértékben nő. Az 1-es típusú diabétesz a legkisebbeket is utolérheti, hiszen már csecsemőkorban is diagnosztizálják, de sok fiatal felnőtt is küzd a betegséggel.

PR-cikk PR-cikk

Fontos, hogy az 1-es típusú diabétesz kialakulását – szemben a rossz táplálkozási szokások miatt jelentkező 2-es típusú cukorbetegséggel – nem életmódbeli tényezők idézik elő. A túl alacsony vércukorszint akár halálhoz, a tartósan túl magas vércukorszint pedig a többi között vaksághoz, keringési zavarokhoz és súlyos, akár amputációval járó érbetegségekhez vezethet. Az inzulinterápia helyes alkalmazása azonban hozzájárul a megfelelő életminőség fenntartásához. A diabéteszes gyerekeknek nagyon sok mindenre kell odafigyelniük az életükben. Nemcsak a sportolás, a testmozgás van hatással a vércukorszintjükre, hanem az étkezés, a szervezetükben termelődő hormonok, sőt, a holdállás is. Ezért igényel állandó odafigyelést a szülők részéről az, ha egy 1-es típusú diabéteszes gyermek él a családban. Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, a téma kormányzati felelőse szerint a diabéteszes gyerekek egyik napról a másikra nőnek fel, tanulnak meg arányokat számolni, inzulint beadni, vércukrot mérni. Forrás: Shutterstock A magyar kormány elkötelezett a segítségnyújtás mellett, cél, hogy minden érintett hozzáférjen a legkorszerűbb eszközökhöz és ellátásokhoz, függetlenül attól, milyen az anyagi helyzete, vagy hol él. Ma már szinte teljeskörű, 98 százalékos társadalombiztosítási támogatással rendelhető a legkorszerűbb inzulinpumpa és a vércukormérésére is alkalmas szenzor a gyermekek és a nappali tagozatos 24 év alatti tanulók számára, ha már legalább egy éve fennáll a betegségük. Továbbá segítik azt, hogy az iskolában, óvodában a gyermekek minden segítséget megkaphassanak ahhoz, hogy a diabéteszüket gondozni tudják. A köznevelési törvény módosításának köszönhetően az intézményeknek meg kell szervezniük a diabéteszes gyerekek iskolai időn belüli gondozását, ehhez a gyerekek ellátását segítők többlettámogatást kapnak. Már nem kell attól félni, hogy nincs a gyermek mellett olyan ember, aki tudja, mit kell tenni az inzulin beadásakor, a vércukorméréskor, vagy egy-egy váratlan helyzetben. Ennek érdekében több mint 1100 pedagógus kapott eddig szakszerű képzést az Oktatási Hivatal közreműködésével. Azokat, akik a diabéteszes gyermekekkel is dolgoznak nap mint nap, bruttó havi 40 ezer forintos plusz juttatással támogatják. A miniszter hangsúlyozta, dolgoznak azon is, hogy a közétkeztetés a lehető legmagasabb színvonalon legyen elérhető a diabéteszes gyermekek számára: a gyermekek szakorvos és dietetikus által meghatározott étkezési szokásaira, igényeire is megfelelő figyelmet kell fordítani. Ha szükséges, a szülő otthon maradhat és igénybe veheti a Gyermekek Otthongondozási Díját (GYOD). Forrás: Shutterstock Novák Katalin kiemelte, azt is lehetővé teszik, hogy a diabéteszes gyermekek sportolhassanak. A tárca nélküli miniszter úgy fogalmazott: a diabétesz nem válogat, bárkinek a családjában elfordulhat, és sokat tehetünk annak érdekében is, hogy odafigyelve egymásra, segítsük őket. A kormány segíti a civil szervezeteket és a diabétesz centrumokat, illetve táborozási lehetőségeket kínál az érintetteknek, idén 2300 gyerek táboroztatásához nyújtottak segítséget. A zánkai és a fonyódligeti Erzsébet-tábor megújult, így 2021-től még felkészültebben, modern körülmények között vakációzhatnak a diabéteszes gyermekek is, együtt a nem diabéteszes társaikkal. A családi táborok is nyitottak az 1-es típusú diabéteszes gyermeket nevelő családok számára. Tavaly és idén 100-100 millió forinttal segítették a cukorbeteg gyerekeket támogató civil szervezeteket, az országban működő diabétesz centrumok pedig egymilliárd forintos támogatást kaptak. Becslések szerint 2030-ra akár a félmilliárdot is elérheti a diabéteszesek száma a világon. Az ő helyzetükre hívja fel a figyelmet a diabétesz világnapja november 14-én. Magyarországon figyelemfelkeltő kampány indult ezen a napon, ami arra világít rá, hogy ha odafigyelünk rájuk, akkor sokat tudunk segíteni nekik. Elsőként Novák Katalin miniszter Facebook-oldalán, majd az interneten, a televízióban és a mozikban is megjelent az a kisfilm, amely a diabétesszel élő fiatalok mindennapjaiba ad betekintést. A kisfilm tehetséges, fiatal rendezője, Pantyi Petra 14 éve 1-es típusú diabétesszel él, így közvetlen tapasztalattal rendelkezik a „diabosok” mindennapjait kísérő kihívásokról. Novák Katalin a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségének a diabétesz világnaphoz kapcsolódó szimpóziumán úgy fogalmazott, a cukorbetegség kezelésében össze tudott fogni a politika, a tudomány, és segítséget tud nyújtani a sport, az egészségügy, valamint az oktatás.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában