A hagyományőrző sportolók tíz versenyszámban mérhetik össze tudásukat április 22 és 24 között, többek között: lovas gyorsasági versenyen, céllövő versenyen tradicionális íjjal, vértes- nomád szablyavívás harcban, eredeti Kassai lovasíjász versenyen, lovas lándzsapárbajon vagy gyűrűs íjászversenyen is. A látványos lovas és gyalogos versenyszámok némelyikében különleges korabeli, főleg nomád fegyverek (szablya, lándzsa, fokos) használatát is láthatják az érdeklődők. Mindemellett érdekes lovasharc és solymász bemutató is lesz az albertirsai Rezgő Fészek Lovastanyán. A területen életmódot bemutató jurták és kiállító jurták is lesznek elhelyezve, valamint a gyönyörű lovak mellett, sólymokat és tevéket is megcsodálhatnak a látogatók. A rendezvény területén mindezek mellett étkező sátor is fogadja a kilátogatókat.



A szervező Magyar-Turán Alapítvány által létrehozott Magyar Köböre és Hagyományőrző Sportok Szövetsége minden versenyszámban ingyenes részvételt biztosít az indulóknak. Továbbá felhívják az indulók figyelmét, hogy minden versenyszámban kötelező a regisztráció, valamint a felszerelés ellenőrzés. A versenykiírás és a nevezési feltételekről bővebb információ a www.kurultaj.hu oldalon érhető el.

A versenyszámok első három helyezettje érmet nyer, valamint értékes kupák és serlegek illetik a győzteseket, továbbá pénzdíjak és értékes ajándékok kerülnek kiosztásra.



A belépés és a parkolás is ingyenes.

Részletes, órára bontott program a www.kurultaj.hu oldalon érhető el, illetve itt: III Turan Viadal PROGRAM

A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

Pontos helyszín: Rezgő Fészek Lovastanya Albertirsai Tanyák Örkényi út 24.

GPS 47.188138, 19.643487