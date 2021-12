Ragaszkodásuk, szeretetük mindent felülír

A Kecskeméten élő Erzsébet elmesélte, először egy újszülött kisbaba érkezett hozzájuk, aztán egy kéthónapos kislány, majd egy négyhónapos kisfiú, és szépen sorban érkeztek a többiek. Az előbb említettek még mindig náluk élnek, kamaszokká serdültek már, de közben több gyermeket is hazagondoztak. A most náluk élők közül a legkisebb 3 éves, a legidősebb 16 lesz, és fogyatékkal elő fiatalt is nevelnek.