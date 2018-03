Remek évindítás után elsöprő lendületben a Kecskeméti TE

Még alig indult be a 2018-as esztendő, a Kecskeméti Testedző Egyesület birkózószakosztályának a versenyzői máris viadalról viadalra járják az országot, és termelik az érmeket, szerzik az egyesületnek a pontokat.

Az idei sikerek felsorolása előtt érdemes megemlíteni két, még a tavaly év végi elismerést. December 16-án, Budapesten, a Danubius Hotel Arenában került megrendezésre a birkózó­karácsony, ahol a tavalyi év legeredményesebb sportolói között a KTE birkózóját, Bognár Erikát is díjazták, miután tavaly a kadett-Európa-bajnoki címe mellé világbajnoki bronzérmet és kadett, valamint junior országos bajnoki címet is szerzett. Bognár Erika ugyanakkor a kecskeméti, január 27-i sportgálán az év női utánpótlás-sportolója lett, míg trénere, Tihanics Tibor pedig az év edzője, mindketten zsinórban másodszor söpörhették be ezt a szép címet.

Magát a versenyszezont a legfiatalabbak kezdték meg január 13-án, Nyársapátiban. A viadal remek alkalom volt arra, hogy a szülők, a családtagok is láthassák, hogy mi fán terem a birkózás, és alaposan kiszurkolhassák magukat. A Kecskeméti TE tehetségei öt aranyéremmel és két bronzéremmel térhettek haza. Helyezések: Zsámboki Gábor 1., Tóth Zsófia 1., Tóth Zsanett 1., Újfalvi Lili 1., Cseri Lajos Gergő 1., Balogh Fanni 3., Simon Zsombor 3. hely.

Január 27-én egyszerre két eseményen voltak érdekeltek a kecskemétiek, és akkor is szépen csillogó érmekkel térhettek haza. Az év első szabadfogású felnőtt és kadett minősítési versenyén, Budapesten Farkas Rajmund (57 kg) junior létére a felnőtt kategóriában nyert, valamint Molnár József (61 kg) is győzött, és ezzel a diadallal nagy lépést tettek a hazai rendezésű, október 25-én kezdődő világbajnokságon való részvétel felé.

Kadett korcsoportban két első és három második helyet szereztek meg a kecskeméti karfiolfülűek. Újfalvi Lili (61 kg) és Ubornyák Csaba győzött, Újfalvi Lili testvére, Csaba (71 kg), Hencz Joel (92 kg) és Gaál Henrietta (53 kg) pedig csak hajszállal maradtak le az aranyéremről.

Február elején Wolfurtban került sor egy nemzetközi versenyre, amelyen nem mellékesen Tihanics Tibor, a Kecs­keméti TE szakosztályvezetője új szerepkörben, mint junior női szövetségi kapitány debütált. Az ausztriai versenyen kadett korosztályban a hölgyeknél Újfalvi Lili (61 kg) serdülőkorú létére az ötödik, Gaál Henrietta (53 kg) pedig a harmadik helyet szerezte meg. Aranyéremmel térhetett haza az osztrák viadalról Ubornyák Csaba (110 kg). A junior korosztályban Bognár Erika (61 kg) szintén megnyerte a versenyt, Szekér Szimonetta (57 kg) pedig egy értékes bronzéremmel térhetett haza.

A február 11-én rendezett junior női, férfi szabadfogású válogatóversenyen, Kaposváron Bognár Erika az első helyen végzett, Szekér Szimo­netta a második helyet szerezte meg. A férfiaknál a tüdőgyulladásából éppen felépült Farkas Rajmund csak a második helyen végzett ugyan, miután a döntőben 5–5-tel veszített, de ezzel a teljesítményével is óriási lépést tett az Európa-­bajnoki válogatott keretbe való bekerülés felé.

Miután a nagyobbak jó példával jártak elöl, a kisebbek is remekeltek ugyanezen a hétvégén, hiszen a Gyomaendrődön megrendezett területi kötöttfogású rangsorversenyen három aranyéremmel gazdagodott a lila-fehér klub Tihanics Zalán, Rácz Olivér és Cseri Lajos Gergő révén, Szívós Péter az 5. helyen végzett.

Alig egy hétre rá Budapesten, a junior kötöttfogású válogatón 62 kilogrammos súlycsoportban Farkas Rajmund magabiztos birkózással állhatott a dobogó legfelső fokára, Újfalvi Lili (67 kg) pedig az ötödik helyet szerezte meg.

Február 25-én Ubornyák Csaba újabb nemzetközi sikert könyvelhetett el. A Kecskeméti TE egyik legnagyobb tehetsége ismét külföldön, Fehéroroszországban lépett szőnyegre egy kadettversenyen, majd a viadal zárultával a dobogó tetejére. Két litván, egy orosz és egy fehér­orosz birkózót felülmúlva megérdemelten vehette át az aranyérmet. Ezen a megmérettetésen a rutinszerzés volt a cél az áprilisi, kijevi Európa-­bajnokság előtt.

Másnap, vasárnap, február 26-án Molnár József Kijevben szerzett bronzérmet. A rangos, mini világbajnoksággal fölérő kijevi felnőtt szabadfogású és női nemzetközi versenyen a KTE kiválósága, Molnár József a 61 kilogrammosok között állhatott fel a

dobogó 3. fokára.

A szép és a jövőt tekintve újabb diadalokat ígérő sikerek a fiatalok szorgalma mellett edzőik, Tihanics Tibor, Bábszky Gergely és Nagy Tamás munkáját dicsérik.