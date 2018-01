Kis klub nagy túrája

Nem a sorsolás szeszélye, hanem halasztott, illetve előrehozott mérkőzések miatt története eddigi legnagyobb túrájára indult a Kelebiai-TEKO NB I. Keleti csoportjában szereplő U18-as futsalcsapat. December 28-án Kartalon léptek pályára, 29-én Csenge­ren, hogy december 30-án már újra hazai pályán szerepeljenek az Andróczki Máté-­emléktornán.

Kószó László, a vezetőedző beszámolója szerint decem­ber 28-án reggel indultak el, Kartalon lejátszották a mérkőzésüket, a találkozó után pedig már indultak is tovább a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csengerre, amely Kelebiától közúton jó ötszáz kilométeres távolság. Másnap délelőtt lejátszották a második bajnokit, a lefújás után pedig indultak is haza, hogy részt vegyenek az Andróczki Máté-emléktornán.

– Az első meccsünket ránézésre simán veszítettük el, hiszen 5–2-es első félidő után 12–4 lett a végeredmény – tekintett vissza a találkozóra a mester. – Valójában szorosabb volt az a mérkőzés, hiszen a vége előtt öt perccel a hazaiak még csak 7–4-re vezettek. Ezt követően mi kitámadtunk, próbáltuk kozmetikázni az eredményt, ennek következtében fellazultunk, és a végén lekontráztak minket a hazaiak. A csengeri találkozónk az eredményt tekintve is jóval szorosabb volt, hiszen ott 2–2-es félidő után 6–3-ra veszítettünk – tért át a második fellépésre Kószó László. – Az első félidőben, majd a második játékrész elején, 3–3-ig fej fej mellett ment a két csapat. Akkor a hazai gárda egy hetesből vezetést szerzett. Ezt követően mindent elkövettünk az egyenlítésért, még emberelőnybe is kerültünk. Akkor be is szorítottuk a hazaiakat. Eltaláltuk a bal kapufát, a jobbat, viszont az egyenlítő gól helyett a hazaiak lőtték be az ötödik góljukat, egy kipattanónak köszönhetően az üres kapunkba. Két vesztes mérkőzésen vagyunk ugyan túl, de mindkettőn partiban voltunk, úgyhogy nem vagyunk elkeseredve.

A kocka majd fordulni fog – értékelte a nagy kirándulást a vezetőedző. – A vereségek dacára hasznos volt ez a túra. Mint futsal csapat is előbbre léptünk, de kirándulásnak, közösségépítő kalandnak is kiváló volt. A srácok megismertek egy tőlünk távol eső országrészt, ahová Kelebiá­ról nem mindennap jut el az ember. Megismertünk és megbámultunk egy hangulatos kisvárost, és nagyszerű sport­barátságokra tettünk szert. Csengeren van sportcsanok, tanuszoda, két labdarúgópálya. szinte hihetetlen, hogy ezen a kis, ötezres településen ilyen nagyszerű létesítmények várják az embert, de nemcsak a sportlétesítmények csodaszépek, hanem az egész város is – összegezte a tanulságokat Kószó László.

Szombaton aztán szomorú kötelességüknek eleget téve felléptek az első Andróczki Máté-­emléktornán. Hogy az augusztus végén autóbalesetben elhunyt, tompai születésű játékost milyen szálak kötik Kele­biához, arról a csapat vezetője, Molnár László így nyilatkozott.

– Máté Tompán lett labdarúgó, ott a Bozsik-program keretében rúgta a bőrt, majd Szegedre ment, az SZVSE csapatához. Azt követően igazolt Kele­biára, ahol három évet töltött el, volt olyan mérkőzés is, ahol az édesapjával, Andróczki Attilával egyszerre voltak a pályán. Aztán egy évet Soltvadkerten jászott, tavaly nyáron Ásotthalomra igazolt. Készült vissza a Kelebia Csongrád megyei területi bajnokságában szereplő futsalcsapatába is, ám azt már nem érhette meg. A szülei kezdeményezésére rendeztük meg ezt az emléktornát, amelynek az időzítése sem véletlen, hiszen Máté december 31-én ünnepelte volna a huszadik születésnapját.

Molnár László hozzátette, hogy egyfajta hagyományindító volt ez az első torna, a jövő évtől már igazi körmérkőzéses bajnokságot szerveznek.

A tornán pályára lépett az Andróczki Máté barátaiból alakult két csapat. Meccseltek az ezer kilométeres túrát a hátuk mögött tudó U18-as srácok, lejátszott egy kispályás találkozót az Ásotthalom és a Kelebia felnőttkerete, a nap gálamérkőzését pedig a Kelebia felnőttfutsal­csapata vívta az FTC NB I.-es futsalgárdájával.

A kezdés előtt Frittmann Patrik tűzte fel Andróczki Máté visszavonultatott 9-es számú mezére az örökös csapatkapitányságot jelző karszalagot. A Ferencváros is egy mezt hozott ajándékba, amelyet Machalek Attila csapatmenedzser adott át Máté édesapjának. A két együttes látványos, izgalmas, szórakoztató mérkőzést produkált. A Kelebia nem játszott alárendelt szerepet, többször is vezetett a hazai gárda, a vastapssal záruló mérkőzést végül a Ferencváros nyerte meg 9–6 arányban.

A Kelebiai-TEKO két találkozójának a jegyzőkönyve

Kartal SE–Kelebiai-TEKO

12–4 (5–2) Kartal, vezette: Liebhardt, Soós.

Kelebiai-TEKO: Friebert – Vincze, Angeli, Plichta, Tóth P. Cserék: Molnár – Danis, Kovács Ákos, Kovács Jácint, Dusnoki, Gillányi. Vezetőedző: Kószó László.

Kelebiai gólszerzők: Tóth P. (3.), Kovács J. (5.), Plichta (22., 23. p.)

Csenger Futsal–Kelebiai-TEKO 6–3 (2–2)

Csenger, vezette: Kocsis, Hadházi.

Kelebia: Friebert – Dusnoki, Plichta, Tóth Péter, Angeli.

Cserék: Molnár – Danis, Kovács Ákos. Gillányi, Kovács Jácint. Vincze. Vezetőedző:

Kószó László.

Kelebiai gólszerzők: Angeli (11., 17.), Tóth Péter (31. perc.)

Kelebiai-TEKO, álló sor (balról): Vincze Viktor, Plichta Dominik, Molnár Patrik, Kószó László, Friebert Viktor, Dusnoki András, Angeli Tamás. Elöl: Tóth Péter, Kovács Jácint, Kovács Ákos, Gillányi Gergő, Danis Kristóf