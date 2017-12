Értékes skalpot gyűjtött be a KTE

Előre tudható volt, hogy a december pokoli nehéz lesz az őszi idényben meglepő győzelmeket szerző, bosszantó vereségeket elszenvedő KTE számára az NB IA csoportjában.

Forray Gábor edző a hó elején úgy nyilatkozott, hogy az öt mérkőzésből egy győzelemmel már elégedett lenne, két siker pedig már nagyszerű teljesítményt jelentene. Nos, megvan a két győzelem úgy, hogy egy mérkőzés még hátravan az ötből. Csütörtök este óriási csatában a KTE-Duna Aszfalt legyőzte a bajnokesélyesek közt számon tartott Falco-t. Óriási akarással, végig maximálisan koncentrálva, egymásért is küzdve, a harmadik negyedben előállt hullámvölgyet közösen legyőzve, magabiztos győzelmet arattak az egy héttel korábban a Szolnokot lelépő szombathelyiek fölött.

Forray Gábor így nyilatkozott a meccs után: – Gratulálok a játékosaimnak, és örülök, hogy sikerült örömet szereznünk a mérkőzésre szép számban kilátogató szurkolóknak. Amit a héten elterveztünk, azt maradéktalanul meg tudtuk valósítani. A Falco nagyszerű csapat, azzal sikerült föléjük kerekednünk, hogy már a meccs elejétől élesebbek, agresszívabbak voltunk. Az első félidőben csak harmincnégy pontot kaptunk attól a Falco-tól, amelyik az ország szerintem legjobban támadó csapata. A harmadik negyedben változtattak, a hibáinkat pillanatok alatt kihasználták, és át is vették a vezetést. De mi is tudtunk újítani, ami eddig nem mindig volt ránk jellemző, hiszen korábban, amikor hazai pályán hullámvölgybe kerültünk, begörcsöltünk, és olyankor a meccs fordulópontjaiból rosszul jöttünk ki. Az utóbbi időben látszik a fejlődés a játékunkon, jól reagálták le a Falco talpra állását a srácok, és még jómagam is meglepődtem azon, hogy a végén ilyen simán tudtunk nyerni. A mérkőzés előtt úgy voltunk vele, hogy szeretnénk a szurkolóink és a magunk fenyőfája alá egy igazán nagy skalpot letenni. Ez a vágyunk valóra vált, de meg is dolgoztunk érte. A meccs után egy kicsit ünnepelünk, de másnap már folytatjuk a munkát, hiszen a jövő hét végén utazunk Debrecenbe, és megpróbálunk ott is nyerni.

KTE-Duna Aszfalt–Falco Szombathely 92–81 (19–14, 25–20, 17–23, 31–24)

Kecskemét, 700 néző, v.: Győrffy P., Török R., Balog Gy.

KTE: Pongó 9/6, Thompson 20/3, Djeraszimovics 12, Dramicsanin 21/6, Karahodzsics 8. Csere: Wittmann 13/9, Horváth K. 4, Molnár M. 5.