Csapatmunka minden szinten

Rendkívül sikeres esztendőt zárt az idén a Duna Aszfalt Tiszakécskei VSE. Nem elég, hogy majdnem százszázalékos teljesítménnyel megnyerték a megyei bajnokságot, a sikeres osztályozó megvívása után az NB III. legnehezebb csoportjában a második helyen zártak. A sikercsapat kispadán a nyáron Nyilas Eleket váltó vezetőedzővel, Szabó Istvánnal beszélgettünk.

– Milyen érzésekkel gondol vissza az őszi idényre? Jó döntésnek bizonyult elvállalni a TVSE edzői posztját?

– Megtisztelő, felemelő volt, hogy rám gondoltak. Tudtam, hogy egy rendezett, feltörekvő klub hív, amely nemcsak a maga céljait tartja a szeme előtt, hanem a megyei foci fellendítésén is dolgozik, és külön hangsúlyt fektet arra, hogy minél több megyei játékost szerepeltessen. Tehát, hogy a kérdés második felére válaszoljak, remek döntésnek bizonyult. Ami az őszt illeti, egy kis odafigyeléssel, rutinnal az első helyen is zárhattunk volna. Emiatt az egyik szemem sír, a másik nevet. Persze ha előre megmondták volna az idénykezdet előtt, hogy a második helyen fogunk állni az őszi zárás után, azt kapásból aláírtam volna. De azért így is elégedett vagyok mind a helyezéssel, mind a játékkal, mind a hozzáállással, mind a mentalitással. A hibákat látjuk, a kiküszöbölésükön dolgozunk.

– Ha rajzolnának egy görbét, lenne rajta hullámvölgy?

– Rajzoltunk. Tíz héten keresztül voltunk másodikak, egyszer leestünk a negyedik, ötödik helyre. A Mórahalom és a Dabas elleni mérkőzés alkotta szakasz volt az, ami nem sikerült. A Mórahalom ellen nem bírtuk megtartani az előnyünket, Dabason rossz taktikát választottam, mást játszottunk, mint amit szoktunk, nem jött be. De ilyen kudarcaink nem csak nekünk voltak, hiszen a riválisaink is buktak el úgymond „kötelező” mérkőzéseket. A hullámvölgy teljesen természetes minden klubnál, az a lényeg, hogy a szakmai stáb észlelje, és kivezesse belőle a csapatot.

– A kerettel mennyire elégedett? Van-e olyan játékos, akit kiemelne?

– Tiszakécskén már az ideérkezésem előtt két éven át rendkívül komoly, tudatosan felépített szakmai munka folyt, tehát az alapok adva voltak. Nagyszerű fizikális állapotban vettem át a régieket, – a régiek alatt most a megyei bajnokságot megnyerő játékosokra gondolok –, az érkezőknél viszont nem volt egységes a fizikai állapot, azt össze kellett hangolni. A csapat teljesítményével elégedett vagyok, kiemelni senkit nem szeretnék, a játékosok közt azért akad olyan, akivel nem vagyok maradéktalanul elégedett, de ez maradjon a mi dolgunk. Összességében azt mondhatom, hogy jól dolgozott a keret.

– Várható-e változás a télen?

– Igen. Két játékos elköszönt a klubtól, mert kevesebb lehetőséget kaptak. Becsülöm őket azért, hogy inkább hátrahagynak egy biztos háttérrel rendelkező, kiszámítható klubot azért, hogy többet játszhassanak. Ugyanakkor néhány játékost a céljaink elérése érdekében fogunk igazolni a télen.

– Ön az egész idény során nem győzte rendszeresen kihangsúlyozni, hogy a csapatában edzetlenségből, felkészületlenségből akadó sérülés nem volt.

– Most már egyre többen látják, hogy itt nem csak annyi a fölállás, hogy Szabó István edzi a csapatot, hanem hogy csapatmunka folyik a szakmai stábban is. Valóban büszke vagyok arra, hogy az ősz folyamán mindössze egyetlen izomsérültünk volt, ez az egész stáb érdeme. Maczkó Gábor, Nagy Zsolt, Virágh Ferenc figyelme mindenre kiterjed, a vitaminpótlástól a gépek, kezelések alkalmazásától az eljárások bevonásáig. Kislőrincz György vezetésével nagy figyelmet fordítunk a prevencióra, a rehabilitációra, a regenerációra. A szakmai igazgató, Nyilas Elek ugyanakkor minden újításra nyitott. A klubvezetésnek pedig ott jelentkezik e téren az érdeme, hogy mindenhez megadja a hátteret. A filozófiánknak az az alapja, hogy a játékos a klub értéke. Úgy is kezeljük.

– A célok terén van-e változás? Mondjuk ki, a szurkoló most már a bajnokság megnyerését várja el önöktől.

– A bajnokság előtt konkrét kitűzött célunk nem volt. Először meg kellett ismerkednünk a körülményekkel. Alapcélunk persze volt, a következő mérkőzést meg kell nyerni, és ez tavaszra sem változik. Ebből le lehet vonni bizonyos következtetéseket, hogy milyen fejleményektől nem zárkóznánk el. És egy jó csapat nem gondolkodhat máshogy, mint hogy minden meccset meg akar nyerni, és szeretne följebb kerülni. De a dobogóra nem csak egy csapat pályázik. Esélyes rá a Dunaújváros, a Szeged, a Pécs kimondottan azzal a céllal indult neki a bajnokságnak, hogy föl akar jutni az NB III.-ba. És ebbe a halmazba beletartozunk mi is. Fontos, hogy a vágyak és a célok egybeessenek. Nálunk még mindig építkezés folyik, ezért aztán akkor sem lenne itt a világvége, ha az idény végén egy jobb csapat megelőzne minket. Ha így alakulna, abból is tanulunk, és jövőre felhasználjuk a tanulságokat.