Az ezüst is csillog

Majd két hete érte el a Bács-Kiskun megyei amatőr válogatott a legjobb eredményt azzal, hogy második lett a megyei válogatottak országos döntőjében. A Bács-Kiskun megyeiek a döntő találkozón büntetőpárbajban veszítettek, tehát egyetlen 11-esen múlott a kijutás a nyári, nemzetközi tornára. A keret Hartáról behívott tagjával, Varga Milánnal tekintettünk vissza a tornára.

– Bosszantja még, hogy elveszítették a döntőt, vagy az ezüstérem, illetve maga az, hogy válogatott lett, bekerül ajándékként a karácsonyfa alá?

– Még bánkódom azon, hogy ezüstérem lett a vége, de maga a torna egy ajándék volt. Eleve meglepődtem azon, hogy a sereghajtó Hartából behívtak, de rettentően örültem neki, és nagy élmény, hogy megyei válogatott lehettem. Arról nem is beszélve, hogy remek embereket, jó játékosokat ismerhettem meg. Mi is megérdemeltük volna az aranyérmet, de azért az ezüstnek is tudok örülni, ezt már soha nem fogja elvenni tőlem senki.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Ezek szerint nagy élmény volt.

– Igen. Színvonalas mérkőzéseket vívtunk mind a békéscsabai regionális selejtezőben, mind az országos döntőben, és csodás érzés volt válogatottnak érezni magam, annak ellenére is, hogy „csak” egy megyei válogatottba kerültem be.

– Az aranyérem sorsa végül büntetőkkel dőlt el. A 11-es párbajról mesélne?

– Mind a két csapat nagyon akarta a győzelmet. Volt egy érdekes pillanat, amikor már csak a két kapus volt hátra, és a mi kapusunk, Urlauber Pisti kihagyta, és válaszul a Győr-Moson-Sopron megyei kollégája is fölé lőtte. Nem merem mondani, hogy szándékosan, de ahogy az a két kapus ott összepacsizott a két kihagyott büntető után, az felejthetetlen pillanat volt, az embernek volt egy olyan érzése, hogy ők nem akartak kitolni egymással. Egyébként a többiek rendkívülien jól rúgták a büntetőket, de hogy mennyire nem válhatott senki bűnbakká a büntető kihagyásával, azt jól illusztrálja az, ami az elődöntőben történt. Ugyebár ott is büntetőkkel dőlt el a továbbjutás, és ott én rúgtam az elsőt. Káli Tibor és Valkai Tamás így biztatott előtte: „Rúgjad, kicsi, maximum kihagyod, nem fog érte szólni senki.” Tehát levették a vállamról a lelki terhet, és aztán be is rúgtam a büntetőmet. Ugyanígy a döntőben is egyetlen zokszót nem kapott Valkai Tomi, aki végül kihagyta. Senki nem zrikált senkit, senki nem cikizett senkit amiatt, hogy esetleg gyengébb csapatból érkezett, igazi csapattá váltunk néhány nap alatt. Egyébként a döntőben mind a két csapat megérdemelte volna a győzelmet.

– A klubcsapatával az utolsó helyen állnak. Ez milyen érzés?

– Bevallom, engem megvisel. Én tavaly télen kerültem Hartára, Sümegi József hívására, mert emberileg és mint edzőt is nagyra tartom. Meggyőződésem, hogy több lenne a csapatban, ezt bizonyítottuk is rögtön a bajnoki rajtnál, amikor az igen jó Soltvadkertet győztük le hazai pályán, de aztán a lendület valahogy elfogyott. Az edzéslátogatottság sem az igazi, van, hogy nem vagyunk tízen sem. A másik baj pedig az, hogy rettentően szűkös a keretünk. Ennek ellenére szinte két meccset nem tudnék mondani, amikor ugyanúgy tudtunk kiállni, rendre ifikkel kellett feltölteni a csapatot, és így azért nehéz méltóképpen képviselni Hartát.