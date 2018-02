Ölőcsapdába lépett egy kutya Halason

Szilánkosra törte a lábát egy ölőcsapda egy négyéves fekete német juhászkutyának Kiskunhalas-­Füzespusztán. A pórul járt eb gazdája szerint több hasonló eset is történt a környéken, állatkínzás miatt feljelentést tett a rendőrségen. A csapdát kihelyező vadásztársaság vezetője sajnálja, ami a kutyával történt, szerinte mindenben szabályosan jártak el, a kóborló kutyák tulajdonosainak felelősségét vetette fel.

A törött lábú Gina jelenleg lábadozik, gazdája az előszobában a kályha mellett készített neki helyet, hogy a mínusz 10 fokos hidegben ne odakint fagyoskodjon. Az orvos lekezelte a sebet a lábán, fertőtlenítette, a röntgenvizsgálatra és a további gyógykezelésre a héten viszi az állatorvoshoz a gazda.

Szemerédi Tibor elmondása szerint múlt csütörtökön a kutyája egy hatalmas, úgynevezett hattyúnyakú csapdát vonszolva tért haza, miután vagy egy napig nem látták az állatot. Az eb teljesen ki volt merülve, a vasszerkezet a jobb lábát fogta be és törte szilánkosra.

– A szerencsétlen kutya iszonyatos kínok közepette vonszolhatta magát hazáig – mesélte Szemerédi Tibor, akinek már több kutyája is hasonlóan járt az elmúlt években. Gina mellett a kályha melegéhez húzódva fekszik a két és fél éves dobermann, Koppány is, akinek egy évvel ezelőtt egy ugyanilyen ölőcsapda törte el több helyen is a mellső lábait. A kankutya azóta felépült, sikerült megmenteni mindkét lábát. Gina azonban egyelőre nem tud ráállni a sérült lábára. Nagyon sokáig el voltak szorítva a végtagon az erek, nem tudni, mennyire károsodott a keringési rendszer. Gazdája bízik abban, hogy nem kell amputálni a kutya lábát.

Gina gazdája beszámolt arról is, hogy hasonló körülmények között került elő néhány éve a szomszédjának kaukázusi kutyája is. Neki a lapockáját roppantotta meg az ölőcsapda, szerencsére sikerült megmenteni a kutyát, de egy életre nyomorék maradt – mesélte Szemerédi Tibor. Korábban egy 200 ezer forintot érő, nyolc hónapos törzskönyvezett argentin dogjuk is nyomtalanul eltűnt. Kíra soha nem került elő, a gazda azt gyanítja, vele is egy ölőcsapda végezhetett. Szemerédi Tibor állatkínzás miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a rendőrségen.

Kiderült, hogy a kiskunhalasi vadászok helyezték el a csapdát. Paor-Smolcz József, a Diána Vadásztársaság elnöke sajnálatát fejezte ki a csapdába került kutyával kapcsolatban, ugyanakkor hangsúlyozta, mindenben szabályosan jártak el. A csapdát az arra jogosult személy helyezte ki egy olyan vadászterületre, ahova volt engedélye a terület tulajdonosától a vadásztársaságnak. Figyelmeztető táblát is elhelyeztek, felhíva az arra járók és a környékbeli gazdák figyelmét a csapdára. A vadásztársaság vezetője a felelős állattartásra hívta fel a kutyatulajdonosok figyelmét, hangsúlyozva: a tanya kerítésén kívül az ebek nem tartózkodhatnának felügyelet nélkül szabadon. Paor-­Smolcz József úgy véli, ha a gazdák betartanák a rájuk vonatkozó előírásokat, nem kerülnének bajba a kutyáik. Elmondása szerint egyébként szerencsére ritkán fordul elő hasonló eset.

A rendelet nem részletezi a csapda használatát

Farkas Tibor hivatásos vadász, csapdázási szakértő lapunk érdeklődésére, a konkrét ügytől elvonatkoztatva elmondta, a hattyúnyak csapdákat kizárólag vadászterületen – amelybe nem tartozik bele a zártkerti ingatlan – lehet használni, róka, sakál és borz befogására. – Lakott területen, vagy olyan helyen, ahol haszonállat is belemehet, szigorúan tilos ilyen csapdákat kitenni – mondta el Farkas Tibor, aki hangsúlyozta, a kutya nem haszonállat, hanem társállat és a kóbor, csavargó kutyáról nem kell tudomással bírni a vadgazdálkodónak, főként, ha az éjjel jár ki. A kutya megjelenése póráz nélkül a vadászterületen rendellenességnek minősül.

– A csapda használatát ugyanakkor a vonatkozó törvényi rendelet jelenleg nem részletezi – emelte ki a szakember, aki elmondta azt is, hogy a vadászati érdekképviselet ugyan készített konkrét javaslatokat a csapda használatának a részletes szabályozására, egyelőre azonban a törvényhozás ezt a kérdést még nem vette tárgykörbe a parlamentben.