Nem tudja kivenni minden szabadságát Fercsák Róbert

Vita és megjegyzés nélkül hagyták jóvá a városatyák Fercsák Róbert idei szabadságolási tervét.

A képviselő-testületnek kell rábólintania a polgármesteri időbeosztásra, amitől azonban el lehet térni. A város első embere a törvényi szabályozás értelmében évi 25 nap alap- és 14 nap pótszabadságra jogosult, az előző évben ki nem vett napokat pedig át lehet vinni a következő esztendőre.

A napokban elfogadott terv szerint 2017-ről 33 munkanapnyi szabadságot hozott át magával Fercsák Róbert 2018-ra, ebből a keretből 4 napot január elején vett ki, azaz 68 nappal gazdálkodhat az év során. A polgármester előterjesztésében arról is beszámolt, hogy 2015-ben 90 napot kellett volna kivennie, ebből 53-at sikerült, a következő évben 76 napot osztott be, de csupán 44-et vett ki, míg egy éve 71 napot ütemezett be, amiből 42-t vett ki. Az elfogadott terv szerint márciusban 11, júniusban pedig 10 munkanap szerepel a szabadságolási tervben, a többi hónapban ennél rövidebb idejű távollétekkel kalkulál a polgármester, a legkevésbé pihentető szeptemberre például mindössze két napot ütemezett be.