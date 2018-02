Két ember halálát okozta, de nem ment el a bíróságra

Édesanyja telefonált a kirendelt ügyvédnek, hogy fia beteg, ezért nem kezdődött el a büntetőper a tatárszentgyörgyi Cs. Csaba ellen, aki három éve részegen és bedrogozva fának ütközött autójával az 5-ös főúton, a karambolban a kocsi két utasa a helyszínen meghalt.

Kedden fél 9-kor kezdődött volna a vádirat ismertetésével a büntetőper Cs. Csaba ellen a Kecskeméti Járásbíróságon, a szabadlábon lévő vádlott azonban nem volt sehol. A 32 éves férfi a bíróságot nem értesítette előre, hogy nem tud elmenni a tárgyalásra. Kirendelt védőjének is édesanyja szólt hétfőn este, hogy fia beteg. Így májusra napolta el a tárgyalást dr. Demeter Gábor bíró, egyúttal körbe kellett telefonálniuk a megidézett tanúkat és szakértőket, hogy nem szükséges Kecskemétre utazniuk.

Cs. Csabát a Kecskeméti Járási és Nyomozó Ügyészség halált okozó ittas járművezetés bűntettén kívül bódult állapotban elkövetett járművezetés vétségével és kábítószer birtoklásának vétségével is vádolja. 2015. február 7-én, reggel fél 8 körül ittasan vezetett egy autót az 5-ös főúton Kecskemét lakott területén kívül, Lajosmizse irányából a megyeszékhely felé haladva. Úgy tudjuk, egy házibuli után ült a kormány mögé.

A vád szerint a megengedett 90 km/h helyett közel 120 km/h sebességgel hajtott. Ráadásul korábban pentedron nevű kábítószert is fogyasztott és annak hatása alatt állt.

Cs. Csaba négy utast is szállított, az anyósülésen egy nő, míg hátul két férfi és egy nő ült. A sofőr egy balra ívelő kanyarból kiérve nem tudta az úton tartani a gépkocsit. Lehajtott a jobb oldali útpadkára, majd az árokban egy fának ütközött.

A balesetben az egyik férfi és az egyik nő utas olyan súlyos sérüléseket szenvedet, hogy a helyszínen életüket vesztették. A másik két utas életben maradt, de maradandó fogyatékosság alakult ki náluk. A vádlott is súlyosan megsérült.

Cs. Csabának jogosítványa sem volt, és előélete szerint szeretett részegen vezetni. Korábban többször is felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték ittas járművezetésért, egy alkalommal letöltendőt is kapott. De volt büntetve súlyos testi sértés, garázdaság és lopás miatt is. Az ügyészség a két halálos áldozatot követelő baleset ügyében végrehajtandó börtönbüntetést indítványoz számára.