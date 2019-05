Eladta a kiskutyákat 900 ezerért, majd eltette a pénzt a helvéciai férfi

Két megbízója pénzét is elsikkasztotta egy helvéciai férfi az ügyészség szerint: az egyiknek két bullmasztiff kiskutyáját adta el, a másiktól pedig egy teherautó megvásárlására kapott közel 2 millió forintot, de a pénzeket saját céljaira fordította.

A 46 éves helvéciai férfi tavaly áprilisban megállapodott egy kutyatulajdonossal, hogy két fajtiszta bullmasztiff kiskutyáját díjazás ellenében leszállítja a külföldi, cseh és német vevőknek, az állatokért járó 2800 eurót pedig átadja neki. A vádlott a kutyákat valóban el is vitte a vevőkhöz, azonban a vételárral nem számolt el, a mintegy 870 ezer forintnyi összeget ismeretlen célra fordította – mondta el dr. Négyessyné dr. Bodó Marianna, a megyei főügyészség sajtószóvivője.

A vádlott egy másik megbízóját is hasonlóan megkárosította. Ő még 2017-ben bízta meg a helvéciai férfit, hogy egy interneten kiválasztott teherautót külföldről hozzon be, és levizsgáztatva adja át neki. A vádlott közölte a sértettel, hogy másnap indul Németországba, ezért kérte, hogy a tehergépkocsi 5600 eurós vételárát utalja át a bankszámlájára. Ezt a gyanútlan megbízó meg is tette.

– A vádlott a bankszámláján jóváírt 1,74 millió forintot még ugyanezen a napon felvette, majd a sértettet arról tájékoztatta, hogy a kiszemelt autót már másnak eladták. Amikor pedig a sértett a teherautó vételárát visszakérte, a vádlott valótlanul arra hivatkozott, hogy az adóhivatal inkasszózta a számláját, ezért nem tudja visszafizetni az összeget. Valójában a vádlott a sértett által átutalt vételárat elköltötte – folytatta a vádhatóság szóvivője.

A sértettnek okozott kárból a vádlott utóbb, két részletben összesen 400 ezer forintot megtérített, a fennmaradó mintegy 1,3 millió forint kárra a sértett polgári jogi igényt jelentett be.

A büntetett előéletű férfit az ügyészség kétrendbeli sikkasztás bűntettével vádolja és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza, továbbá azt, hogy a bíróság kötelezze őt a sértetteknek okozott kár megtérítésére. A szabadlábon lévő férfi bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.