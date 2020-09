Délen előzött az élen az Uszód

A hétvégén az ötödik forduló mérkőzéseit játszottak le a Bács-Kiskun megyei labdarúgó bajnokság harmadosztályának négy csoportjában. Bár nem minden éllovas nyert, a tabellák élén csak a Déli csoportban volt változás.

A megyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában az első négy fordulóban meglehetősen ritka madár volt eddig a pontosztozkodás, a hétvégi hat összecsapásból azonban ezúttal három végződött döntetlenre. A Kisszállás és a Madarasi SE, a Kenderes és a Bácsalmás második csapata, illetve a Felsőszentiván és a Vaskút osztozott meg egymással a pontokon. A három közül a legutóbbi eredmény hat a leginkább meglepetésnek, hiszen a Bácska SE Vaskút az eddig százszázalékos listavezető otthonából hozott el egy pontot. A találkozón a hazaiak szerezték meg a vezetést Szűcs révén, a vaskúti Jakab és Kubatov hamar fordítottak, Szűcs már az első félidő a 30. percében egyenlített, és ezt követően már nem is változott az eredmény. Az egy meccsel kevesebbet játszó Bajai LC Kelebián aratott 4–1-es győzelmet. A csoportban továbbra is a Felsőszentiván az éllovas 13 ponttal, őket követi a Bajai LC 12 egységgel, a képzeletbeli dobogó 3. fokán pedig a Bácska SE Vaskút áll, 8 ponttal.

Az Északi csoportban éledezik a Bugac, két vereséggel kezdték a bajnokságot, de a múlt heti sikerüknek, é a most hétvégi, 7–1-as győzelmüknek köszönhetően immár ötven százalékos a mérlegük. Szomszédvári derbit megnyerve maradt a tabella élén a Szabadszállás második csapata, bár a Fülöpszállás 1–0 és 2–1 után is tudott egyenlíteni, az utolsó szót Sipos Márk mondta ki a 88. percben, így 3–2-re nyert a Szabadszállás. Szankon is rendre a hazaiak vezettek, volt, hogy két góllal is, a Fülöpjakab azonban háromszor is képes volt egalizálni, így lett 4–4 a végeredmény. A Városföld magabiztos, hazai pályán aratott győzelméből Fekete Dávid három góllal vette ki a részét. Az Északi csoportban 12 ponttal vezet a Szabaszállás II. őket követi a tíz pontos Szank, a 3. pedig a Városföld, amely az őket megelőző két gárdánál eggyel kevesebb mérkőzést játszott.

A Közép csoportban a Kiskőrös és az Akasztó második csapata csapott össze, egy héttel a nagycsapatok örökrangadója után. Mindkét fél csak egyszer talált a kapuba, így döntetlen lett a mérkőzés. Továbbra sem szerzett még pontot az idén újraindult Csengőd, de ezen a hétvégén már nem voltak messze ettől, ráadásul úgy, hogy a 2. helyen álló Vadkert FC STE II. volt a vendégük. A bócsai Varga Tibor négy góllal vette ki a részét a Tabdi elleni sikerből. Újabb győzelmével a 4. helyre jött fel a Császártöltés. A Balotaszállás–Kunfehértó örökrangadó a vártnál simább hazai sikert hozott, megszerezte az első őszi győzelmét a Tázlár. A Közép csoportot az Akasztó II. vezeti 13 ponttal, őket követi a Vadkert II, és a Balotaszállás egyaránt 12 ponttal, de a Császártöltés és a Kecel FC II. csal rosszabb gólkülönbséggel szorul le a dobogóról.

Uszódon játszották a Nyugati csoport rangadóját, a négy kör után 2. Uszód ugyanis az éllovas Dunapatajt látta vendégül. Nagy csatát hozott a meccs, a 0–0-s első félidő után Borsos Tamás szerezte meg a hazaiaknak a vezetést, ezt a pataji Bálint még kiegyenlítette, Borsos azonban a győztes gólt is megszerezte a 68. percben, így átvette a vezetést az Uszód. Alaposan megszórta Apostagon a vendéglátókat a Miklósi GYFE, Kasza háromszor is megtréfálta Takácsot, a hazai hálóőrt. A kunszentmiklósiak jobb gólkülönbségüknek köszönhetően a 2. helyen várhatják a következő fordulót. A Szentmárton vendégeként úgy szerezte meg Monori révén a mérkőzés egyetlen, tehát győzelmet jelentő gólját a Homokmégy a 91. percben, hogy akkor már kiállítás miatt csak tízen voltak a pályán. A következő fordulóban nem kis csatának ígérkezik a Miklósi GYFE–Géderlak és a Dunapataj–Homokmégy párosítás. A csoportban 13 ponttal az Uszód áll az élen, őket követi tizenkét egységgel a Miklósi GYFE és a Dunapataj.

MEGYE III. DÉL: Híd SC–Garai KSE 1–3, Kelebia KNSK–Bajai LC 1–4, Kisszállási SC–Madarasi SE 1–1, Kenderes SE–Bácsalmási PVSE II. 1–1, Felsőszentiváni SK–Bácska SE Vaskút 2–2, Tataháza SE–Dunagyöngye SK II 1–4.

MEGYE III. ÉSZAK: Bugac KSE–Jakabszállás KSE 7–1, Szabadszállási SE II.–Fülöpszállási SE 3–2, Szanki OBSE–Fülöpjakab SE 4–4, Városföldi SE–Katonatelepi SE 6–1, Ladánybenei LC–Jászszentlászlói SE 4–2, Helvéciai SE–Tiszaug KSE 5–1.

MEGYE III. KÖZÉP: Csengőd SE–Vadkert FC STE II. 2–3, Kiskőrösi LC II.–Akasztó FC II. 1–1֪, Bócsai BL SE–Tabdi KSE 7–1, Kaskantyúi FSE–Császártöltés ESFK 2–6, Balotaszállás FC–Kunfehértó KSE 5–1, Tázlári FC–Kecel Senior FC 4–1, Szilády RFC–Kecel FC II 0–1.

MEGYE III. NYUGAT: Dunaszentbenedek KSE–Tass KSE 3–1, Fajszi SE–Bátyai SE 1–4, Uszód KSE–Dunapataji KSE 2–1, Szentmárton SE–Homokmégy KSE 0–1, Szakmári KSE–Dunavecsei SE 4–1, Apostag KSE–Miklósi GYFE 1–9.