Hódmezővásárhelyen adta le szavazatát a baloldal kormányfőjelöltje, kommunikációs tanácsadójának, Péterfi Juditnak azonban most is közbe kellett szólnia – olvasható a Mandiner.hu-n. Mint írják, míg Lázár János kormánypárti jelölt a kamerák előtt szavazott a Csongrád-Csanád megye 04. számú egyéni választókörzetében, addig a baloldali miniszterelnök-jelölt, Hódmezővásárhely polgármestere tanácsadójához, Péterfi Judithoz fordult, hogy követheti-e ő is ezt a példát, derült ki.

Rövid tanácskozást követően kiderült: a válasz nem – egyébként se társalogjon a teremben megjelent sajtó képviselőivel –, így Márki-Zay Péter a fülkében töltötte ki a vokslapokat és a népszavazási kérdőívet. A baloldali miniszterelnök-jelölt szerint Magyarországon már nincs demokrácia, szabad választások sincsenek, azonban mégis jó esélyt lát a győzelemre.

Lázár János elmondása alapján a baloldali stratégia része lehet az utolsó pillanatban a személye ellen indított, egész pályás lejáratókampány. A videó ITT érhető el.

Borítókép: videóból kivágott fotó