Azt már tudjuk, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje háborúba vinné az országot. Márki-Zay Péter több alkalommal is megerősítette, hogy nem csak fegyverekkel, de magyar katonákkal is segítené Ukrajnát az orosz-ukrán háborúban.



Időközben az is kiderült, hogy kampánystábja közvetlen kapcsolatot tart fenn a katonai beavatkozást sürgető ukrán elnökkel.



Ebbe a videóba a Metropol összegyűjtött néhányat Márki-Zay háborúpárti nyilatkozataiból:

A baloldali miniszterelnök-jelölt legutóbbi szavai veszélyesek és kétségbeejtők a magyar családokra nézve, azonban a közelgő választás fényében felmerül a kérdés, mi történhetne, ha Márki-Zay Péter kerülne hatalomra április 3-án? Márki-Zay szerint a magyar fiataloknak a „vér fontosabb, mint az olaj”.



A baloldal jelöltje ezzel a kijelentésével még az eddigieknél is tovább ment, arra buzdított, hogy a fiatalabb korosztályok katonai szolgálatot is vállaljanak az orosz-ukrán háborúban.

De mit tehetne Márki-Zay Péter akár azonnal, amennyiben erre jogi lehetősége nyílna?



A 9/2013-as HM rendelet – például lehetővé tenné számára, hogy az új Országgyűlés összehívása után azonnal behívja azokat az önkéntes tartalékosokat, akik 3 éven belül még nem szolgáltak le legalább 6 hónapot.



Amennyiben Márki-Zay és a baloldal az Országgyűlésben lehetőséghez jutna, kihasználnák azt az Alaptörvényben rögzített lehetőséget is miszerint a háborús helyzetre való hivatkozással bevezethető az úgynevezett „megelőző védelmi helyzet”, illetve erre építve a „rendkívüli állapot” bevezetésére is sor kerülhetne. Ez esetben pedig már nincs akadálya az általános sorozás elrendelésének, bevonultatható minden erre alkalmas férfi, 18 és 50 év között, de szükség esetén ez a korhatár egészen 65 évig kitolható.



Első körben azok lennének behívva, akik már teljesítettek katonai szolgálatot, illetve azok, akik rendelkeznek katonai ismeretekkel. Ezt követően pedig gyakorlatilag mindenki, akinek az egészségi állapota ezt lehetővé teszi. A honvédelmi törvény szerint kizárólag a családosok kaphatnának mentességet a fegyveres szolgálat alól, azonban nem fegyveres katonai szolgálatra a 55 évnél fiatalabb nők is behívhatók.



Tehát az, amiről Márki-Zay Péter az elmúlt hetekben beszélt, hirtelen meg is történhet velünk.

Ha a baloldal vasárnap megnyeri az országgyűlési választásokat, pár napon belül akár már azért aggódhatunk, hogy az édesapák és fiaink behívója mikor érkezik meg a saját családunkhoz is…

Borítókép: Márki-Zay Péter, miniszterelnök jelölt utcafóruma a Széll Kálmán téren 2022. március 29-én.