„Békepárti jobboldal vagy háborús baloldal? Építkezés vagy rombolás? Előre vagy hátra? Mi azt mondjuk, őrizzük meg Magyarország békéjét és biztonságát. Aki a békére és a biztonságra szavaz, az a Fideszre szavaz. Keresztény szívvel kell éreznünk, és magyar fejjel kell gondolkodnunk” – szögezte le Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. Hozzátette:



„Most mindenki láthatja a különbséget a szomszédból, harcok elől, összekapkodott csomagokkal és gyerekkel menekülő, rémült nők és a több ezer kilométerről érkező, határunkat megostromló migránsok között. Magyarország segít a menekülteknek, de továbbra is elutasítja a migrációt. Mi sem tudjuk, mi lesz a háború vége. Nem tudjuk, mit hoz a jövő. Minden eshetőségre készen kell állni. Olyan kormány kell, amelyet nem érhet meglepetés, és amelyik nem most merészkedik ki először a nyílt vízre. Ez most nem az amatőrök órája, ez most nem a dilettánsok ideje. Mi nem vagyunk kezdők, és éppen elégszer láttunk már karón varjút.



„Ráadásul sokan vagyunk, erősek vagyunk, és egységesek vagyunk. Egységesek vagyunk, és ezért meg fogjuk nyerni a népszavazást is, amellyel a nyugati világon végigsöprő genderőrületet megállítjuk Magyarország határainál. A családjainkat és a gyerekeinket meg fogjuk védeni!

Az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket pedig hagyják békén!” – zárta posztját a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök határszemlét tart Hajdúhadházon 2022. február 26-án (MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)